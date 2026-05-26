'Não precisamos de outro Bolsonaro contra o Brasil nos EUA', diz Alckmin sobre Flávio em Washington

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) declarou nesta terça-feira, 26, que o senador Flávio Bolsonaro (PL) precisa esclarecer os detalhes de sua viagem aos Estados Unidos e do encontro com o presidente americano Donald Trump.

Durante coletiva de imprensa, Alckmin foi questionado sobre os possíveis impactos da visita na relação entre o governo brasileiro e a Casa Branca. Em resposta, declarou que a agenda do parlamentar deveria ser explicada pelo próprio senador.

Na sequência, o vice-presidente disse que "não precisamos ter dois trabalhando contra" o Brasil, em referência ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, que atualmente mantém atuação política nos Estados Unidos.

"Em relação à visita do pré-candidato [Flávio Bolsonaro] aos Estados Unidos, é assunto que ele deve explicar. Nós já tínhamos um da família trabalhando contra o Brasil, não precisamos ter dois trabalhando contra", disse.

Viagem aos Estados Unidos

O senador Flávio Bolsonaro e o presidente Donald Trump, em imagem divulgada pela campanha de Flávio (Divulgação)

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil na noite deste domingo, 24, com destino a Washington. Na tarde desta terça-feira, 26, o senador encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Flávio posou para uma foto com Trump na Casa Branca, ao lado do presidente, no Salão Oval. Além disso, outra imagem mostra os dois também com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. As fotos foram divulgadas pela equipe da campanha de Flávio. Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o teor da conversa.

A viagem ocorre em meio aos desdobramentos da divulgação de áudios envolvendo conversas entre o senador e o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, sobre o financiamento do filme "Dark Horse", produção baseada na trajetória política de Jair Bolsonaro (PL).

Relações entre Flávio e Vorcaro

O site Intercept Brasil publicou mensagens que mostram conversas entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro para marcar encontros. O senador confirmou os contatos, mas negou irregularidades.

Investigadores avaliam que o avanço das apurações reduz a margem para um acordo considerado vantajoso para o banqueiro. A colaboração premiada prevê mecanismos como confissão de crimes, pagamento de multa e entrega de provas, em troca de possíveis benefícios judiciais, incluindo redução de pena.

Antes das negociações, Vorcaro havia solicitado transferência da Penitenciária Federal de Brasília e garantias de proteção para familiares.

Na semana passada, a Polícia Federal prendeu Henrique Vorcaro, pai do banqueiro. Ele é investigado sob suspeita de atuar como operador financeiro da “Turma”, grupo apontado pelas autoridades como braço armado da suposta organização criminosa atribuída ao dono do Banco Master.

Segundo a PF, Henrique também teria atuado como “demandante e beneficiário” de ações do grupo voltadas à intimidação de adversários de Daniel Vorcaro.

As investigações ainda apontam que o banqueiro teria utilizado uma conta bancária do pai para ocultar R$ 2,2 bilhões de credores e vítimas das fraudes financeiras investigadas. A defesa de Henrique Vorcaro declarou considerar a prisão “grave” e “desnecessária”.