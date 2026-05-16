Ex-STF, Joaquim Barbosa deve disputar a Presidência da República pelo Democracia Cristã

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, se filiou ao partido Democracia Cristã (DC). Segundo o Painel, da Folha de S.Paulo, a legenda deve lançá-lo como candidato à Presidência da República.

Presidido pelo ex-deputado federal João Caldas, o partido estava investindo na pré-candidatura presidencial do ex-deputado federal Aldo Rebelo, que não cresceu nas pesquisas. Para o presidente da sigla, trata-se de uma troca necessária.

Barbosa foi ministro na corte entre 2003 e 2014, e se aposentou antecipadamente em 31 de julho daquele ano, abreviando sua permanência no tribunal em dez anos e dois meses. Caso permanecesse no cargo, poderia seguir no STF até 2029, quando completará 75 anos.

Em 2018, Barbosa chegou a ser cotado como um dos nomes da disputa presidencial, mas acabou desistindo.

“Atualmente, vivemos no Brasil uma crise institucional entre os três poderes. Não existe ninguém melhor do que Joaquim Barbosa para resolver isso. Ele será o mensageiro que nos resgatará desse cenário”, afirmou Caldas.

Corrida presidencial

A corrida presidencial de 2026 avança com a consolidação de candidaturas conhecidas do eleitorado e forte polarização. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é pré-candidato à reeleição e o único nome da esquerda que se mantém popular nas pesquisas.

No campo da direita, o senador Flávio Bolsonaro (PL) desponta como o principal nome ligado ao bolsonarismo. Também buscam espaço na disputa o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Nomes menores da extrema-direita, esquerda radical e centro fragmentam a disputa.

Segundo o levantamento do instituto Datafolha, divulgado neste sábado, 16, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) lideram tanto a corrida eleitoral quanto os índices de rejeição,

Entre os respondentes, 47% afirmam que não votariam no atual presidente de jeito nenhum. Pouco atrás, Flávio Bolsonaro tem 43% de rejeição.

Desde abril, essas taxas se mantiveram estáveis, com pouca variação negativa para ambos. Enquanto Lula aparecia com 48% de rejeição, Flávio tinha 46%.

Os dois presidenciáveis também lideram o índice de conhecimento entre os eleitores. Apenas 1% dos entrevistados diz não conhecer o petista, e 5% afirmam não conhecer o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Quem também divide índices similares são os pré-candidatos Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD). O ex-governador de Minas Gerais tem 15% de rejeição e é desconhecido por 54% dos eleitores. Já o ex-governador de Goiás é rejeitado por 13% e desconhecido por 53%.