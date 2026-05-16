Ciro Gomes lança pré-candidatura ao governo do Ceará com foco em segurança

O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) declarou seu próprio "dia do fico" neste sábado, 16, ao anunciar oficialmente sua pré-candidatura ao governo do Ceará. O anúncio foi feito em evento com apoiadores e líderes políticos em Fortaleza.

O pré-candidato anunciou também um convite ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União), para ser candidato a vice-governador em sua chapa. Outro nome da sigla citado no palanque foi do ex-deputado federal Capitão Wagner, que deve concorrer ao Senado Federal ao lado do Pastor Alcides, indicado pelo PL.

Em seu discurso, Ciro criticou fortemente a atual gestão do governo do Ceará, sob gestão do governador Elmano de Freitas (PT). Simultaneamente nas redes sociais, a publicação do anúncio oficial diz que a pré-candidatura “mostra a força de um estado que quer voltar a ter rumo, coragem e comando”.

Como primeiro material oficial de campanha, Ciro Gomes também publicou uma peça audiovisual publicitária nas redes sociais com o foco em segurança pública.

“Segurança não é privilégio, é direito. Chega de viver com este medo. No que depender de mim, isso vai acabar”, afirma o tucano no vídeo.

O Ceará quer paz! pic.twitter.com/f0EIReAUBF — Ciro Gomes (@cirogomes) May 15, 2026

Dia do fico

Parafraseando o imperador Dom Pedro I, Ciro Gomes já vinha convocando apoiadores para o lançamento de sua pré-candidatura com a frase “digo ao meu povo que fico”.

Enquanto para o príncipe português a frase significava permanecer no Brasil, para Ciro significa abrir mão da corrida presidencial para concorrer ao governo do Ceará.

A decisão de concorrer no estado acontece em meio a especulações e um convite de Aécio Neves, presidente do PSDB, para disputar o Palácio do Planalto pela quinta vez.

Segundo o último levantamento sobre o governo do Ceará, divulgado pela Genial/Quaest em 30 de abril, Ciro lidera a disputa em um cenário de primeiro turno com 41% das intenções de voto.

De acordo com a pesquisa, seu ponto fraco é o ex-ministro da educação, Camilo Santana (PT), que deixou a pasta para apoiar a reeleição de Elmano de Freitas. Quando o nome de Santana aparece na pesquisa, Ciro vai para o segundo lugar com 32%.

Já na última pesquisa presidencial, divulgada neste sábado, 16, pelo Datafolha, Ciro tem 5% das intenções de voto, ficando atrás de Lula e do senador Flávio Bolsonaro (PL).