Datafolha: Flávio supera Lula entre os eleitores que se dizem independentes

Um recorte da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 16, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores que se consideram independentes politicamente.

Para identificar o perfil ideológico dos entrevistados, o instituto pediu que cada pessoa se posicionasse em uma escala de 1 a 5, em que 1 representa um eleitor bolsonarista e 5, um eleitor petista. Os que escolheram o número 3 foram classificados como independentes, sem alinhamento declarado a nenhum dos dois polos.

Nesse grupo, em um cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senador registra 38% das intenções de voto, contra 32% do presidente. Como a margem de erro para esse segmento é de cinco pontos percentuais, o resultado configura empate técnico.

Outros 27% dos entrevistados independentes afirmaram que votariam em branco ou nulo.

Os números sugerem uma perda de espaço de Lula entre os eleitores que não se identificam diretamente nem com o bolsonarismo nem com o petismo. Analistas avaliam que esse grupo tende a ser decisivo em uma disputa presidencial marcada pela polarização e por margens apertadas.

O que mostra o Datafolha sobre o 1° turno

A pesquisa também questionou os eleitores sobre o 1° turno das eleições presidenciais. Nele, o presidente Lula aparece com uma leve liderança na corrida pelo Palácio do Planalto, com 38% das intenções de voto. O petista é seguido de perto pelo senador do PL, com 35%.

Tanto o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), quanto o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), registram 3% cada um. Na sequência, Renan Santos (Missão), Samara Martins (UP) e Augusto Cury (Avante) têm 2% das intenções de voto cada um.

Rui Costa Pimenta (PCO) e Cabo Daciolo (Mobiliza) aparecem com 1%. Votos brancos e nulos somam 9%, e 3% não souberam responder.

1º turno com Ciro Gomes

Em um segundo cenário possível de primeiro turno, considerando uma possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB), Lula registra 37%. Flávio Bolsonaro aparece logo atrás com 34%.

Nesta simulação, o tucano registra 5% das intenções de voto, enquanto Zema tem 4%, e Caiado, Renan Santos e Augusto Cury têm 2% cada. Samara Martins, Rui Costa Pimenta e Cabo Daciolo registram 1%.

Desta vez, os respondentes que escolheram branco ou nulo chegam a 8%, e 3% não souberam responder. Ciro Gomes é pré-candidato ao governo do Ceará e já afirmou que não pretende concorrer ao Palácio do Planalto.

O Datafolha realizou 2.004 entrevistas com eleitores acima de 16 anos em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-00290/2026.

O estudo foi realizado entre terça-feira, 12, e quarta-feira, 13, antes da divulgação, pelo Intercept Brasil, de conversas atribuídas a Flávio Bolsonaro e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.