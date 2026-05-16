Datafolha: Flávio supera Lula entre os eleitores que se dizem independentes

Datafolha: o instituto realizou 2.004 entrevistas com eleitores acima de 16 anos em 139 municípios brasileiros (Divulgação)
Repórter
Publicado em 16 de maio de 2026 às 13h27.
Um recorte da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 16, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores que se consideram independentes politicamente.
Para identificar o perfil ideológico dos entrevistados, o instituto pediu que cada pessoa se posicionasse em uma escala de 1 a 5, em que 1 representa um eleitor bolsonarista e 5, um eleitor petista. Os que escolheram o número 3 foram classificados como independentes, sem alinhamento declarado a nenhum dos dois polos.
Nesse grupo, em um cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senador registra 38% das intenções de voto, contra 32% do presidente. Como a margem de erro para esse segmento é de cinco pontos percentuais, o resultado configura empate técnico.
Outros 27% dos entrevistados independentes afirmaram que votariam em branco ou nulo.
Os números sugerem uma perda de espaço de Lula entre os eleitores que não se identificam diretamente nem com o bolsonarismo nem com o petismo. Analistas avaliam que esse grupo tende a ser decisivo em uma disputa presidencial marcada pela polarização e por margens apertadas.
A pesquisa também questionou os eleitores sobre o 1° turno das eleições presidenciais. Nele, o presidente Lula aparece com uma leve liderança na corrida pelo Palácio do Planalto, com 38% das intenções de voto. O petista é seguido de perto pelo senador do PL, com 35%.
Tanto o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), quanto o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), registram 3% cada um. Na sequência, Renan Santos (Missão), Samara Martins (UP) e Augusto Cury (Avante) têm 2% das intenções de voto cada um.
Rui Costa Pimenta (PCO) e Cabo Daciolo (Mobiliza) aparecem com 1%. Votos brancos e nulos somam 9%, e 3% não souberam responder.
Em um segundo cenário possível de primeiro turno, considerando uma possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB), Lula registra 37%. Flávio Bolsonaro aparece logo atrás com 34%.
Nesta simulação, o tucano registra 5% das intenções de voto, enquanto Zema tem 4%, e Caiado, Renan Santos e Augusto Cury têm 2% cada. Samara Martins, Rui Costa Pimenta e Cabo Daciolo registram 1%.
Desta vez, os respondentes que escolheram branco ou nulo chegam a 8%, e 3% não souberam responder. Ciro Gomes é pré-candidato ao governo do Ceará e já afirmou que não pretende concorrer ao Palácio do Planalto.
O Datafolha realizou 2.004 entrevistas com eleitores acima de 16 anos em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-00290/2026.
O estudo foi realizado entre terça-feira, 12, e quarta-feira, 13, antes da divulgação, pelo Intercept Brasil, de conversas atribuídas a Flávio Bolsonaro e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.