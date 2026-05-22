Cientistas descobrem o 'lado bom' das células 'zumbis' do envelhecimento

Durante anos, cientistas trataram as chamadas células "zumbis” como uma das principais responsáveis pelo envelhecimento e por doenças associadas à idade. No entanto, uma nova revisão científica indica que parte dessas estruturas pode, na verdade, ajudar o organismo a se proteger e se regenerar.

A conclusão do estudo, publicado na revista Aging, está mudando a forma como pesquisadores enxergam futuras terapias antienvelhecimento.

Em vez de eliminar indiscriminadamente todas as células envelhecidas, cientistas começam a defender tratamentos mais seletivos, capazes de atingir apenas as consideradas prejudiciais.

O que são as chamadas células 'zumbis'

As células senescentes são células que perderam permanentemente a capacidade de se dividir. Apesar disso, continuam metabolicamente ativas e passam a liberar moléculas inflamatórias que podem afetar os tecidos ao redor.

Esse acúmulo está associado a diferentes problemas relacionados à idade, incluindo doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos, degeneração tecidual e alguns tipos de câncer.

Segundo os pesquisadores da Sichuan University, fatores como estresse oxidativo, danos ao DNA, inflamação crônica, radiação ultravioleta e envelhecimento natural podem levar células à senescência.

Cientistas mudaram visão sobre envelhecimento celular

A revisão destaca que as todas as células senescentes não se comportam da mesma forma. Dependendo do órgão e do contexto biológico, algumas dessas estruturas podem ajudar o organismo em funções importantes, como cicatrização de feridas, reparo tecidual e manutenção do equilíbrio celular.

Os pesquisadores afirmam que certos tipos de células senescentes parecem limitar danos e auxiliar processos de regeneração, enquanto outras favorecem inflamação crônica e deterioração dos tecidos.

Essa diferença fez cientistas passarem a questionar estratégias que tentam eliminar indiscriminadamente todas as células senescentes do organismo.

Nova geração de terapias busca mais precisão

Nos últimos anos, pesquisadores desenvolveram medicamentos chamados senolíticos, projetados para destruir células senescentes. Entre os compostos estudados estão substâncias como dasatinibe, quercetina e fisetina.

Agora, segundo os autores, a tendência é avançar para terapias mais seletivas, capazes de atingir apenas células consideradas prejudiciais.

Uma das abordagens investigadas envolve terapias imunológicas baseadas em células CAR-T, que poderiam reconhecer marcadores específicos presentes em células senescentes. Outras estratégias tentam reduzir sinais inflamatórios liberados por essas células sem necessariamente destruí-las.

O desafio do antienvelhecimento de precisão

Os cientistas afirmam que um dos maiores obstáculos atuais é distinguir, com precisão, células senescentes nocivas das benéficas. Segundo o estudo, eliminar indiscriminadamente essas células poderia causar efeitos indesejados, afetando processos importantes de reparação tecidual e estabilidade de órgãos como coração, pulmões e cérebro.

Os autores também destacam que ainda faltam biomarcadores confiáveis para identificar diferentes subtipos de células senescentes. Tecnologias mais recentes, como análise de célula única e perfilamento espacial, podem ajudar pesquisadores a entender melhor como essas células evoluem nos tecidos ao longo do envelhecimento.

Para os pesquisadores, o futuro da medicina antienvelhecimento pode depender menos da eliminação total das células senescentes e mais da capacidade de controlar seletivamente seus efeitos. A revisão propõe uma abordagem mais individualizada, baseada na identificação funcional dessas células e em intervenções direcionadas.

Diante disso, a expectativa é de que a estratégia possa abrir caminho para terapias capazes de reduzir danos associados ao envelhecimento sem comprometer mecanismos naturais de proteção e regeneração do organismo.