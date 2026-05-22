Já começou o inverno? Entenda quando a estação chega ao Brasil

As temperaturas mais baixas registradas nos últimos dias em várias regiões do Brasil fizeram muita gente perguntar a mesma coisa: afinal, o inverno já começou? Em cidades do Sul e do Sudeste, os termômetros despencaram durante as madrugadas, enquanto massas de ar polar provocaram sensação térmica ainda mais baixa. O cenário típico de frio intenso acabou aumentando a percepção de que a estação já teria chegado oficialmente.

Mas a resposta é não. Em 2026, o inverno no Hemisfério Sul começa oficialmente em 21 de junho, data marcada pelo solstício de inverno. É nesse momento que ocorre a mudança astronômica da estação, quando o hemisfério passa a receber menos luz solar ao longo do dia. Enquanto a data não chega, o Brasil ainda está vivendo o outono.

Outono pode ser frio também

O outono é uma estação de transição entre o calor intenso do verão e as temperaturas mais baixas do inverno. Durante esse período, as mudanças no clima costumam acontecer de forma mais brusca, com dias quentes seguidos por madrugadas frias e aumento na atuação de massas de ar polar vindas do sul do continente. As frentes frias também passam a ocorrer com mais frequência, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Por causa dessas características, o outono frequentemente registra dias típicos de inverno antes mesmo da chegada oficial da estação. Quedas acentuadas de temperatura, nevoeiros e clima mais seco em algumas regiões reforçam a sensação de que o inverno já começou. Ainda assim, esses episódios fazem parte da transição climática do outono e não representam, necessariamente, a mudança oficial da estação.

Frio em São Paulo (Fernanda Carvalho/Fotos Públicas)

Ainda falta um mês para o inverno

Mesmo com o frio já dando as caras em várias cidades brasileiras, ainda falta cerca de um mês para a chegada oficial do inverno. A estação é conhecida por ter noites mais longas e dias mais curtos. Em grande parte do país, o período costuma ser marcado por temperaturas mais baixas, clima seco e redução das chuvas, principalmente no interior do Brasil.

Nas regiões Sul e Sudeste, o inverno também pode trazer geadas e até episódios de neve em áreas serranas, fenômenos que costumam atrair atenção todos os anos. Já no Norte e Nordeste, os efeitos geralmente são mais discretos, com menor variação térmica ao longo dos meses e temperaturas permanecendo mais elevadas em comparação com outras regiões do país.