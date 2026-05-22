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Já começou o inverno? Entenda quando a estação chega ao Brasil

Mesmo com temperaturas mais baixas em várias regiões, a estação ainda tem data certa para começar

Inverno: A chegada do frio intenso faz muita gente se perguntar se a estação já começou (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

Inverno: A chegada do frio intenso faz muita gente se perguntar se a estação já começou (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11h19.

As temperaturas mais baixas registradas nos últimos dias em várias regiões do Brasil fizeram muita gente perguntar a mesma coisa: afinal, o inverno já começou? Em cidades do Sul e do Sudeste, os termômetros despencaram durante as madrugadas, enquanto massas de ar polar provocaram sensação térmica ainda mais baixa. O cenário típico de frio intenso acabou aumentando a percepção de que a estação já teria chegado oficialmente.

Mas a resposta é não. Em 2026, o inverno no Hemisfério Sul começa oficialmente em 21 de junho, data marcada pelo solstício de inverno. É nesse momento que ocorre a mudança astronômica da estação, quando o hemisfério passa a receber menos luz solar ao longo do dia. Enquanto a data não chega, o Brasil ainda está vivendo o outono.

Outono pode ser frio também

O outono é uma estação de transição entre o calor intenso do verão e as temperaturas mais baixas do inverno. Durante esse período, as mudanças no clima costumam acontecer de forma mais brusca, com dias quentes seguidos por madrugadas frias e aumento na atuação de massas de ar polar vindas do sul do continente. As frentes frias também passam a ocorrer com mais frequência, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Por causa dessas características, o outono frequentemente registra dias típicos de inverno antes mesmo da chegada oficial da estação. Quedas acentuadas de temperatura, nevoeiros e clima mais seco em algumas regiões reforçam a sensação de que o inverno já começou. Ainda assim, esses episódios fazem parte da transição climática do outono e não representam, necessariamente, a mudança oficial da estação.

Frio em São Paulo

Frio em São Paulo (Fernanda Carvalho/Fotos Públicas)

Ainda falta um mês para o inverno

Mesmo com o frio já dando as caras em várias cidades brasileiras, ainda falta cerca de um mês para a chegada oficial do inverno. A estação é conhecida por ter noites mais longas e dias mais curtos. Em grande parte do país, o período costuma ser marcado por temperaturas mais baixas, clima seco e redução das chuvas, principalmente no interior do Brasil.

Nas regiões Sul e Sudeste, o inverno também pode trazer geadas e até episódios de neve em áreas serranas, fenômenos que costumam atrair atenção todos os anos. Já no Norte e Nordeste, os efeitos geralmente são mais discretos, com menor variação térmica ao longo dos meses e temperaturas permanecendo mais elevadas em comparação com outras regiões do país.

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