Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Gerp: Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 38% no 1º turno

48% dos eleitores de Flávio Bolsonaro afirmam que a intenção de voto se mantém após divulgação da relação do senador com caso Master

Eleições 2026: 51% desaprovam a gestão de Lula à frente do poder Executivo (Divulgação/Exame)

Eleições 2026: 51% desaprovam a gestão de Lula à frente do poder Executivo (Divulgação/Exame)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11h17.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados na liderança da corrida presidencial, segundo a pesquisa do instituto Gerp, divulgada nesta sexta-feira, 22.

De acordo com o estudo, os dois pré-candidatos têm 38% de intenções de voto cada um em um cenário estimulado de primeiro turno. Desde o último levantamento do instituto, publicado em 12 de maio, o presidente cresceu quatro pontos percentuais, enquanto o senador cresceu dois.

Neste cenário, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) e Renan Santos (Missão) registram 3% de intenções de voto cada um. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece com 2%.

Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Samara Martins (UP), têm 1% cada. Rui Costa Pimenta (PCO), Aldo Rebelo (DC), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.

Ao todo, 6% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. Outros 4% afirmam que não votariam em nenhum dos pré-candidatos.

Segundo turno

A pesquisa também testou cenários possíveis de segundo turno entre o presidente Lula e os demais pré-candidatos.

O único embate que o petista perde é contra Flávio Bolsonaro, por três pontos percentuais. O senador aparece com 47% contra os 44% do presidente. Dos entrevistados, 7% não votariam em nenhum deles, e 2% não quiseram responder.

Contra Romeu Zema, Lula aparece 11 pontos percentuais na frente: 45% para o presidente e 34% para o mineiro. Os que não votariam em nenhum deles somam 18%, e 3% não souberam responder.

Contra Ronaldo Caiado, a vantagem de Lula é a maior, chegando a 12 pontos percentuais. Neste embate, o petista atinge 44% do eleitorado, contra os 32% do goiano. Além disso, 20% afirmam que não votariam em nenhum deles, e 3% não responderam.

Contra Ciro Gomes, a vantagem de Lula é de dez pontos percentuais: 41% para o presidente e 31% para Ciro, que é pré-candidato ao governo do Ceará. Ao todo, 25% afirmam que não votariam em nenhum deles, e 3% não responderam.

Rejeição e avaliação de Lula

O estudo levantou a rejeição dos pré-candidatos em uma pergunta de múltipla escolha, medida pelo índice de eleitores que conhecem o nome e não votariam de jeito nenhum.

O presidente Lula lidera a lista com 48% de rejeição, seguido por Flávio Bolsonaro com 41%. Todos os demais candidatos registram menos de 15% de rejeição.

Dos respondentes, 51% desaprovam a gestão de Lula à frente do poder Executivo, mantendo a avaliação do governo estável. Outros 41% aprovam e 7% não souberam responder.

Na questão qualitativa, 37% consideram o governo ótimo ou bom, 47%, ruim ou péssimo, e 15%, regular.

O poder do caso Master nas eleições

O estudo mediu o que os brasileiros consideram ser o maior problema do Brasil. Ao todo, 50% responderam ser a corrupção.

Em outro momento da pesquisa, o instituto questionou os respondentes a respeito do caso do Banco Master e da relação do banqueiro Daniel Vorcaro com Flávio Bolsonaro.

Segundo a Gerp, 85% souberam do caso, e 29% associam que “Flávio pediu ao Banco Master para patrocinar o filme do Jair Bolsonaro”. Outros 9% associam o caso Master com corrupção, roubo, lavagem e desvio de dinheiro espontaneamente.

Apesar de a narrativa que associa o pré-candidato à investigação por crimes financeiros ser popular, 48% dos eleitores de Flávio Bolsonaro afirmam que a intenção de voto se mantém. Outros 28% dizem que as chances de votar no senador diminuíram muito, enquanto 13% dizem que aumentaram muito.

Além disso, 46% dos respondentes dizem que a revelação não afetou a confiança no candidato, contra 32% que alegam que afetou muito.

O levantamento ouviu 2 mil eleitores distribuídos em todo o território nacional. A margem de erro dos resultados é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07971/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitoraisGoverno

Mais de Brasil

PF indicia suplente de Alcolumbre em investigação sobre fraudes no DNIT no Amapá

Flávio Bolsonaro aposta em agenda evangélica no Rio após crise com Vorcaro

Futura/Apex: Lula tem 42,7% e Flávio, 35,6%, no 1º turno

Futura/Apex: Lula tem 47,7% e Flávio, 42,2%, no 2º turno

Mais na Exame

Esporte

Spaten Fight Night 3 confirma Rafaela Silva e Bia Souza no judô, card de Jiu Jitsu e boxe

Negócios

Gaúcho que fatura R$ 24 bi leva rede de postos de combustíveis ao Sudeste e ultrapassa 500 unidades

Pop

Metrô, CPTM e ônibus gratuito na Virada Cultural 2026: horários, linhas e o que muda na madrugada

Mercados

Petrobras e bancos voltam a derrubar o Ibovespa; dólar tem leve alta