Real Time Big Data: Fonteles tem 64% e Rodrigues, 23%, no 1º turno no Piauí

O governador Rafael Fonteles (PT) lidera a corrida eleitoral pelo governo do Piauí, segundo o levantamento Real Time Big Data, divulgado nesta terça-feira, 14.

Em sua tentativa pela reeleição, Fonteles registra 64% em um cenário estimulado de primeiro turno. Em segundo lugar e bem atrás aparece Joel Rodrigues (PP) com 23% das intenções de voto.

Mainha (Podemos) tem 2%, Toni Rodrigues (PL), 1%. O índice de entrevistados que não souberam ou não quiseram responder chega a 5%. Votos nulos e brancos somam 3%.

Elizeu Aguiar (Novo), Francisco Jurity (DC), Geraldo Carvalho (PSTU), Gisvaldo Oliveira (Psol), Gustavo Henrique (Avante), Lourdes Melo (PCO), Lúcia Santos (PSDB) e Santiago Belizário (UP), somados, registram 2%.

Segundo turno, rejeição e aprovação

Em um cenário de segundo turno entre os dois pré-candidatos com maior intenção de votos testado pela pesquisa, Fonteles registra 65% contra os 25% alcançados por Joel Rodrigues.

O instituto também levantou o nível de rejeição de cada pré-candidato. Quem lidera a lista com folga é Lourdes Melo (PCO), com 52% de rejeição. Rodrigues aparece em segundo lugar, com 36%, e tecnicamente empatado com Toni Rodrigues, com 34%.

Mainha registra 30% e Fonteles, 24%. Gisvaldo Oliveira aparece com 17% de rejeição. Lúcia Santos e Elizeu Aguiar têm 14% de rejeição cada. Francisco Jurity registra 12%. Gustavo Henrique, Geraldo Carvalho e Santiago Belizário, 10% cada um.

Segundo o levantamento, 79% dos piauienses aprovam a gestão de Rafael Fonteles, 19% desaprovam e 2% não responderam. Na questão qualitativa, 57% julgam a gestão boa ou ótima, 27% acham regular e 15%, ruim ou péssimo.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 11 e 13 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PI-06473/2026.