TSE rejeita recursos e mantém cassação em Roraima

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou, nesta terça-feira, os recursos apresentados pelo ex-governador de Roraima Antonio Denarium (PP) e pelo ex-vice-governador Edilson Damião (União Brasil), mantendo a cassação dos mandatos e a inelegibilidade de Denarium por oito anos.

Os dois foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Segundo a Justiça Eleitoral, eles utilizaram a máquina pública e programas sociais estaduais, como o Cesta da Família e o Morar Melhor, para obter vantagem eleitoral.

Em abril, o TSE já havia confirmado a cassação e a inelegibilidade de Denarium. O então governador renunciou ao cargo para disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano.

Eleição suplementar segue indefinida

A decisão anterior do TSE levou à convocação de uma eleição suplementar para o governo de Roraima. Embora tenha obtido 60,87% dos votos válidos, o ex-prefeito de Boa Vista Arthur Henrique (PL) não teve a vitória proclamada.

Arthur Henrique e o candidato a vice, Subtenente Velton (PL), disputaram a eleição sub judice após terem os registros de candidatura rejeitados pelo TRE-RR antes da votação.

Nesta terça-feira, o TSE também suspendeu a análise do recurso apresentado por Arthur Henrique até que o Supremo Tribunal Federal (STF) decida se candidatos em eleições suplementares precisam cumprir o prazo de desincompatibilização.

Até que a situação seja definida, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Soldado Sampaio (Republicanos), permanece como governador interino do estado.

*Com O Globo