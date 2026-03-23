Real Time Big Data: Lula lidera disputa para presidente no Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta uma vantagem em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República no Pará, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 23.

De acordo com o levantamento, Lula chega a ter 15 pontos percentuais de vantagem contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em um dos cenários de primeiro turno testados.

A pesquisa não estimou cenários de segundo turno para os eleitores do Pará ouvidos no levantamento.

Entre os entrevistados, também foi testada a rejeição dos eleitores do estado aos pré-candidatos à Presidência. Flávio Bolsonaro aparece com a maior rejeição, de 45%, seguido por Lula, com 42%.

A pesquisa com eleitores no Pará feita pelo Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 20 e 21 de março de 2020.

O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02531/2026.

Pesquisa para presidente no Pará - Real Time Big Data (Março 2026)

Espontânea

Lula (PT) - 24%

Flávio Bolsonaro (PL) - 12%

Jair Bolsonaro (PL) - 4%

Ratinho Jr. (PSD) - 1%

Michele Bolsonaro (PL) - 1%

Outros nomes - 2%

Nulo/Branco - 9%

Não sabe/Não respondeu - 47%

Estimulada - Cenário 1

Lula (PT) - 42%

Flávio Bolsonaro (PL) - 29%

Ratinho Jr. (PSD) - 6%

Romeu Zema (Novo) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Renan Santos (Missão) - 1%

Nulo/Branco - 9%

Não sabe/Não respondeu - 11%

Estimulada - Cenário 2

Lula (PT) - 45%

Flávio Bolsonaro (PL) - 30%

Eduardo Leite (PSD) - 1%

Romeu Zema (Novo) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Renan Santos (Missão) - 1%

Nulo/Branco - 9%

Não sabe/Não respondeu - 12%

Estimulada - Cenário 3

Lula (PT) - 44%

Flávio Bolsonaro (PL) - 30%

Ronaldo Caiado (PSD) - 3%

Romeu Zema (Novo) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Renan Santos (Missão) - 1%

Nulo/Branco - 9%

Não sabe/Não respondeu - 11%

Rejeição