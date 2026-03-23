Real Time Big Data: Lula lidera disputa para presidente no Pará

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Divulgação/Exame)
Redação Exame
Publicado em 23 de março de 2026 às 13h48.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta uma vantagem em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República no Pará, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 23.
De acordo com o levantamento, Lula chega a ter 15 pontos percentuais de vantagem contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em um dos cenários de primeiro turno testados.
A pesquisa não estimou cenários de segundo turno para os eleitores do Pará ouvidos no levantamento.
Entre os entrevistados, também foi testada a rejeição dos eleitores do estado aos pré-candidatos à Presidência. Flávio Bolsonaro aparece com a maior rejeição, de 45%, seguido por Lula, com 42%.
A pesquisa com eleitores no Pará feita pelo Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 20 e 21 de março de 2020.
O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02531/2026.