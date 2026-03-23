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Real Time Big Data: Lula lidera disputa para presidente no Pará

Atual presidente aparece com vantagem de 15 pontos percentuais contra o senador e pré-candidato do PL

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Divulgação/Exame)

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Divulgação/Exame)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 13h48.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta uma vantagem em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República no Pará, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 23.

De acordo com o levantamento, Lula chega a ter 15 pontos percentuais de vantagem contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em um dos cenários de primeiro turno testados.

A pesquisa não estimou cenários de segundo turno para os eleitores do Pará ouvidos no levantamento.

Entre os entrevistados, também foi testada a rejeição dos eleitores do estado aos pré-candidatos à Presidência. Flávio Bolsonaro aparece com a maior rejeição, de 45%, seguido por Lula, com 42%.

A pesquisa com eleitores no Pará feita pelo Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 20 e 21 de março de 2020.

O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02531/2026.

Pesquisa para presidente no Pará - Real Time Big Data (Março 2026)

Espontânea

  • Lula (PT) - 24%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 12%
  • Jair Bolsonaro (PL) - 4%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 1%
  • Michele Bolsonaro (PL) - 1%
  • Outros nomes - 2%
  • Nulo/Branco - 9%
  • Não sabe/Não respondeu - 47%

Estimulada - Cenário 1

  • Lula (PT) - 42%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 29%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 6%
  • Romeu Zema (Novo) - 1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Renan Santos (Missão) - 1%
  • Nulo/Branco - 9%
  • Não sabe/Não respondeu - 11%

Estimulada - Cenário 2

  • Lula (PT) - 45%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 30%
  • Eduardo Leite (PSD) - 1%
  • Romeu Zema (Novo) - 1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Renan Santos (Missão) - 1%
  • Nulo/Branco - 9%
  • Não sabe/Não respondeu - 12%

Estimulada - Cenário 3

  • Lula (PT) - 44%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 30%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 3%
  • Romeu Zema (Novo) - 1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Renan Santos (Missão) - 1%
  • Nulo/Branco - 9%
  • Não sabe/Não respondeu - 11%

Rejeição

  • Flávio Bolsonaro (PL) - 45%
  • Lula (PT) - 42%
  • Eduardo Leite (PSD) - 25%
  • Aldo Rebelo (DC) - 20%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 19%
  • Romeu Zema (Novo) - 18%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 18%
  • Renan Santos (Missão) - 16%
  • Poderia votar em todos - 5%
  • Não sabe/Não respondeu - 4%
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