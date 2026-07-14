Pesquisa Real Time Big Data: Castro lidera corrida ao Senado no Piauí com 28%

O senador Marcelo Castro (MDB) lidera a corrida por uma das duas vagas do Piauí no Senado Federal, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 14. No cenário consolidado, que reúne primeiro e segundo votos, o parlamentar registra 28% das intenções de voto.

Na sequência, o senador Ciro Nogueira (PP) e o deputado federal Júlio César (PSD) aparecem empatados, ambos com 21%. Tiago Junqueira (PL) vem em seguida, com 7%. Francinaldo Leão (Psol) registra 3%, Antonio Barros (Novo) tem 2%.

Enquanto isso, Dionísio Piauí (DC), Jorge Lopes (PSDB), Ravenna Castro (Democratas), Antonio José Lira (Avante) e Major Paulo Roberto (Mobiliza) aparecem com 1% cada. Votos brancos e nulos somam 6%, e 7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

1º e 2º votos

Neste ano, cada eleitor vota em dois candidatos ao Senado. Nos dados de primeiro voto, Marcelo Castro amplia a vantagem e alcança 36%, seguido por Ciro Nogueira, com 29%, e Júlio César, com 18%.

Tiago Junqueira aparece com 6%, enquanto Francinaldo Leão registra 2%. Os demais candidatos têm 1% cada. Nessa simulação, votos brancos e nulos somam 3%, e o índice de indecisos é de 2%.

O cenário muda na disputa pela segunda vaga. Júlio César assume a liderança com 24%, seguido por Marcelo Castro, com 20%, e Ciro Nogueira, com 14%. Tiago Junqueira registra 9%, Francinaldo Leão e Antônio Barros aparecem com 3% cada.

Dionísio Piauí tem 2%, e Jorge Lopes, Ravenna Castro, Antônio José Lira e Major Paulo Roberto registram 1% cada. Votos brancos e nulos chegam a 9%, enquanto 12% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 11 e 13 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PI-06473/2026.