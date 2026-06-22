AtlasIntel: Lula tem 63,9% e Flávio Bolsonaro, 15%, no 1º turno no Piauí

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com ampla vantagem a corrida pela Presidência da República no Piauí, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 22.

O levantamento mostra que o petista mantém desempenho majoritário tanto no cenário estimulado quanto em simulações de segundo turno contra todos os principais adversários testados.

No cenário de intenção de voto estimulado, realizado exclusivamente com eleitores do Piauí, Lula aparece com 63,9% das intenções de voto.

O presidente Lula lidera com 63,9% no Piauí, enquanto o segundo colocado, Flávio Bolsonaro (PL), registra 15%, uma diferença de 48,9 pontos percentuais.

Na sequência aparecem Renan Santos (Missão), com 6,6%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 4,9%. Augusto Cury (Avante) tem 2,9%, Joaquim Barbosa (DC) soma 1,6% e Romeu Zema (Novo) registra 1,3%. Samara Martins (UP) aparece com 0,1%.

Os votos em branco ou nulos são 1%, enquanto 2,6% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

Lula mantém liderança no 2º turno no estado

No segundo turno, Lula também venceria todos os adversários testados com ampla margem no Piauí.

Contra Flávio Bolsonaro, o petista teria 67,3% das intenções de voto, ante 20,6% do adversário. Já contra Renan Santos, Lula marca 66,4% contra 22,1%. Diante de Ronaldo Caiado, o placar é de 66% a 21,3%. Em um cenário contra Romeu Zema, Lula alcança 68,5% contra 18,3%.

Nos quatro cenários simulados de segundo turno no Piauí, Lula mantém vantagem superior a 44 pontos percentuais sobre todos os adversários testados.

Os percentuais de branco, nulo e indecisos variam entre 11,5% e 13,2%, dependendo do cenário.

A pesquisa AtlasIntel ouviu eleitores do Piauí entre 16 e 21 de junho de 2026. O levantamento integra o registro PI-00806/2026 e BR-08344/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tem margem de erro de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.