Ideb 2025: Nordeste lidera redes com nota máxima; veja quais são as escolas

(Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 5 de agosto de 2026 às 17h10.
Última atualização em 5 de agosto de 2026 às 17h19.
Oito redes municipais atingiram o teto do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2025 nos anos iniciais do ensino fundamental, registrando nota 10 no indicador.
Mais da metade dessas cidades está concentrada entre Alagoas e Ceará, liderando um levantamento que reúne os 34 municípios com os melhores resultados de cada Unidade da Federação.
|CE
|Alcântaras
|EEIEF JOSE DAVI PORTELA
|CE
|Alcântaras
|EEIEF MARIA DOS SANTOS MOREIRA
|CE
|Ararendá
|EEIEF JOAQUIM FERREIRA DA SILVA
|CE
|Camocim
|EEF PEDRO RODRIGUES ALEXANDRINO
|CE
|Catunda
|EEIF FILOMENA BELARMINA NAU
|CE
|Coreaú
|ESCOLA MUNICIPAL CORACAO DE JESUS
|CE
|Coreaú
|ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE SALES
|CE
|Coreaú
|ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CONRADO
|CE
|Coreaú
|ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAQUIM
|CE
|Coreaú
|ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO
|CE
|Coreaú
|ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR RAIMUNDO CARDOSO DE ALBUQUERQUE
|CE
|Coreaú
|ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DAS CHAGAS DE AGUIAR
|CE
|Crateús
|ADRIANA GOMES DA SILVA FERNANDES ESC CID
|CE
|Croatá
|EEIEF JOANA BEZERRA DA COSTA
|CE
|Cruz
|SANTA CECILIA EEF
|CE
|Cruz
|FILOMENO FREITAS VASCONCELOS EEF
|CE
|Cruz
|JOAO EVANGELISTA DA CRUZ EEF
|CE
|Cruz
|PROFESSORA MARIA ALICE DO NASCIMENTO CENTRO DE EDUCACAO BASICA
|CE
|Cruz
|JOAO LADISLAU DE PAULO MAGALHAES EEF
|CE
|Cruz
|ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO BENEDITO DE FARIAS
|CE
|Cruz
|CONSTANCIA DE SOUSA MUNIZ EEIF
|CE
|Deputado Irapuan Pinheiro
|ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL FRANCISCA JOSUE DE SOUZA CARNEIRO
|CE
|Deputado Irapuan Pinheiro
|ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL SAO CAETANO
|CE
|Independência
|MARIA DO CARMO CARDOSO E E I F
|CE
|Ipaporanga
|JOSE DOMINGOS DE MORAIS EEF
|CE
|Meruoca
|JOSE XIMENES ALBUQUERQUE EEIF
|CE
|Mombaça
|ROBERTO DE SA BENEVIDES EEF
|CE
|Nova Olinda
|JOSE LIBERALINO DA SILVA EEIEF
|CE
|Nova Russas
|ZILMAR MENDES MARTINS EMEF
|CE
|Pedra Branca
|ANTONIO MOREIRA DE SOUZA EEF EM TEMPO INTEGRAL
|CE
|Pedra Branca
|MARIA ALVES DE OLIVEIRA EEF EM TEMPO INTEGRAL
|CE
|Pedra Branca
|MANOEL LUIZ DE CARVALHO EEIF
|CE
|Pedra Branca
|SOL NASCENTE EEF
|CE
|Pedra Branca
|FRANCISCO ANTONIO APOLONIO EEIF
|CE
|Pedra Branca
|JOAO MANOEL FILHO EEF EM TEMPO INTEGRAL
|CE
|Pedra Branca
|ANTONIO TORQUATO DE SOUZA EEF
|CE
|Piquet Carneiro
|REINO INFANTIL EMEF
|CE
|Pires Ferreira
|EMTI ANTONIO SILVANO BALACO
|CE
|Pires Ferreira
|EMTI JOAQUIM ROSA BARBOSA
|CE
|Pires Ferreira
|EMTI MANOEL FARIAS MORORO
|CE
|Pires Ferreira
|EMTI CENTRO EDUCACIONAL RURAL
|CE
|Senador Sá
|FRANCISCO ALEXANDRE DE CARVALHO EEIF
|CE
|Sobral
|ESCOLA ANTONIO MENDES CARNEIRO
|CE
|Sobral
|ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA
|CE
|Sobral
|ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE
|CE
|Sobral
|ESCOLA RAIMUNDO SANTANA
|CE
|Sobral
|ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES
|CE
|Sobral
|ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
|CE
|Sobral
|ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO
|CE
|Sobral
|ESCOLA MARIA YEDDA FELIX FROTA MONT ALVERNE
|CE
|Sobral
|ESCOLA MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA PONTES
|AL
|Coruripe
|ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NOSSA SRA DO MONT SERRAT
|AL
|Coruripe
|EMEB SANTA ANA
|AL
|Coruripe
|ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SANTA SOFIA
|AL
|Coruripe
|EMEB SANTA TEREZINHA
|AL
|Coruripe
|ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE DE CARVALHO SOUZA
|AL
|Coruripe
|ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FAUSTO FERREIRA SIMOES
|AL
|Coruripe
|ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AMALIO MARIA
|AL
|Coruripe
|EMEB GENERAL DE GOES MONTEIRO
|AL
|Coruripe
|ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM
|AL
|Coruripe
|ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LIEGE GAMA ROCHA
|AL
|Coruripe
|ESCOLA DE EDUCACAO BASICA VEREADOR JOSE WILSON MELO NASCIMENTO
|AL
|Coruripe
|ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE BUARQUE DA SILVA
|AL
|Coruripe
|EMEB FRANCISCO DE ARAUJO AZEVEDO
|AL
|Coruripe
|ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA MARIA ROCHA SANTOS SILVA
|AL
|Coruripe
|ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDA NETTO
|AL
|Ibateguara
|ESCOLA MUL DE ENS FUND JOAO FRANCISCO DE ARAUJO
|AL
|Santana do Mundaú
|ESC DE ENS FUND E MEDIO MONS CLOVIS DUARTE DE BARROS
|AL
|Santana do Mundaú
|ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEQUENO PRINCIPE
|AL
|União dos Palmares
|ESCOLA MUNICIPAL LAURA PEREIRA DA SILVA
|AL
|União dos Palmares
|ESCOLA MUNICIPAL JOAO COSTA DE OLIVEIRA
|AL
|União dos Palmares
|ESCOLA MUNICIPAL PE DONALD ROBERT MACGYLLIVRAY
|AL
|União dos Palmares
|ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE ARAUJO
|AL
|União dos Palmares
|ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DA SILVA
|AL
|União dos Palmares
|ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIZABETE SANTOS
|AL
|União dos Palmares
|ESCOLA MUNICIPAL JAIRO CORREIA VIANA
|AL
|União dos Palmares
|ESCOLA MUNICIPAL EDVAR DE SOUZA SANTOS
Entre os oito municípios com nota 10, a maioria já vinha de notas altas em 2023. É o caso de Santana do Mundaú (9,8), Coruripe e União dos Palmares (9,7 cada), Coreaú e Pedra Branca (9,5 cada) e Pires Ferreira, que repetiu o 10. A exceção é Catunda, que saltou de 8,3 para 10, a maior alta entre os que chegaram ao teto.
Fora do grupo de nota máxima, os saltos mais expressivos vêm de municípios que partiram de notas baixas. Novo Oriente de Minas (MG) foi de 4,7 para 9,3, quase cinco pontos de avanço, a maior alta de toda a lista. Araguainha (MT) subiu de 4,4 para 8, e Japurá (AM), também de 4,4, chegou a 7,6. Canhoba (SE) avançou de 4,9 para 7,2, e Piçarra (PA), de 5,1 para 7,4.
Dois municípios do ranking tiveram queda. Custódia (PE) caiu de 8,6 para 8,4, e Ipueira (RN) recuou de 7,6 para 7,3, mostrando que, mesmo entre os melhores de cada estado, manter a nota também é desafio.
Já em relação o ensino médio, o índice mostra um país que, das 27 unidades da federação avaliadas na rede estadual, 23 aumentaram a nota em relação a 2023, três ficaram estáveis e apenas uma recuou.
O Distrito Federal caiu de 3,7 para 3,6. É o único caso de queda entre todos os estados.
O resultado também deixa o DF na lanterna: 3,6 é a menor nota do país em 2025, atrás inclusive de estados historicamente mais mal colocados no indicador, como Bahia e Maranhão, ambos com 3,8.
Na ponta de cima, o Paraná lidera com folga, com nota 5,1, sendo a única acima de 5 pontos no país. Logo atrás vêm Goiás (5,0), Espírito Santo e Piauí, empatados em 4,9.
O caso do Piauí merece destaque à parte. O estado saiu de 3,4 em 2017 para 4,9 em 2025. Quase 1,5 ponto de avanço em quatro ciclos, uma das trajetórias mais consistentes do levantamento.
Mas o salto mais expressivo de uma edição para a outra veio de dois estados que empataram na maior alta do país. Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, ambos com avanço de 0,8 ponto entre 2023 e 2025. O Rio Grande do Sul, aliás, tinha caído na edição anterior (de 4,1 para 3,9 em 2021-2023) antes de reagir agora. O Rio Grande do Norte vinha de uma tendência mais errática, oscilando entre 2,9 e 3,3 nos ciclos anteriores, até a arrancada mais recente.
Minas Gerais, Santa Catarina e Paraíba também tiveram altas relevantes, de meio ponto cada, entre 2023 e 2025.
Do outro lado, três estados ficaram estagnados no período: Tocantins, Rondônia e Amazonas repetiram exatamente a mesma nota de 2023 em 2025.
|UF
|Ideb 2023
|Ideb 2025
|Paraná
|4,7
|5,1
|Goiás
|4,8
|5,0
|Espírito Santo
|4,8
|4,9
|Piauí
|4,3
|4,9
|Pernambuco
|4,6
|4,8
|Ceará
|4,6
|4,7
|Rio Grande do Sul
|3,9
|4,7
|Minas Gerais
|4,0
|4,5
|São Paulo
|4,3
|4,5
|Pará
|4,3
|4,4
|Mato Grosso
|4,2
|4,3
|Santa Catarina
|3,8
|4,3
|Alagoas
|4,0
|4,2
|Mato Grosso do Sul
|3,8
|4,2
|Paraíba
|3,7
|4,2
|Sergipe
|3,7
|4,1
|Tocantins
|4,1
|4,1
|Acre
|3,9
|4,0
|Rio Grande do Norte
|3,2
|4,0
|Rondônia
|4,0
|4,0
|Bahia
|3,7
|3,8
|Maranhão
|3,7
|3,8
|Amapá
|3,6
|3,7
|Amazonas
|3,7
|3,7
|Rio de Janeiro
|3,3
|3,7
|Roraima
|3,6
|3,7
|Distrito Federal
|3,7
|3,6
A base do ranking
Nas últimas posições aparecem duas capitais: Boa Vista (RR), com 6,1, e Macapá (AP), com 5,9 — os melhores resultados de seus respectivos estados, ainda assim os mais baixos entre os 34 destaques nacionais.
O ranking reúne apenas os destaques de Ideb nos anos iniciais por UF em 2025, não a totalidade dos municípios avaliados no país.