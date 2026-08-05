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Ideb 2025: Nordeste lidera redes com nota máxima; veja quais são as escolas

Mais da metade está concentrada entre Alagoas e Ceará

(Agência Brasil)

(Agência Brasil)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 17h10.

Última atualização em 5 de agosto de 2026 às 17h19.

Oito redes municipais atingiram o teto do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2025 nos anos iniciais do ensino fundamental, registrando nota 10 no indicador.

Mais da metade dessas cidades está concentrada entre Alagoas e Ceará, liderando um levantamento que reúne os 34 municípios com os melhores resultados de cada Unidade da Federação.

Veja as escolas:

CEAlcântarasEEIEF JOSE DAVI PORTELA
CEAlcântarasEEIEF MARIA DOS SANTOS MOREIRA
CEArarendáEEIEF JOAQUIM FERREIRA DA SILVA
CECamocimEEF PEDRO RODRIGUES ALEXANDRINO
CECatundaEEIF FILOMENA BELARMINA NAU
CECoreaúESCOLA MUNICIPAL CORACAO DE JESUS
CECoreaúESCOLA MUNICIPAL JOSE DE SALES
CECoreaúESCOLA MUNICIPAL PEDRO CONRADO
CECoreaúESCOLA MUNICIPAL SAO JOAQUIM
CECoreaúESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO
CECoreaúESCOLA MUNICIPAL VEREADOR RAIMUNDO CARDOSO DE ALBUQUERQUE
CECoreaúESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DAS CHAGAS DE AGUIAR
CECrateúsADRIANA GOMES DA SILVA FERNANDES ESC CID
CECroatáEEIEF JOANA BEZERRA DA COSTA
CECruzSANTA CECILIA EEF
CECruzFILOMENO FREITAS VASCONCELOS EEF
CECruzJOAO EVANGELISTA DA CRUZ EEF
CECruzPROFESSORA MARIA ALICE DO NASCIMENTO CENTRO DE EDUCACAO BASICA
CECruzJOAO LADISLAU DE PAULO MAGALHAES EEF
CECruzESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO BENEDITO DE FARIAS
CECruzCONSTANCIA DE SOUSA MUNIZ EEIF
CEDeputado Irapuan PinheiroESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL FRANCISCA JOSUE DE SOUZA CARNEIRO
CEDeputado Irapuan PinheiroESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL SAO CAETANO
CEIndependênciaMARIA DO CARMO CARDOSO E E I F
CEIpaporangaJOSE DOMINGOS DE MORAIS EEF
CEMeruocaJOSE XIMENES ALBUQUERQUE EEIF
CEMombaçaROBERTO DE SA BENEVIDES EEF
CENova OlindaJOSE LIBERALINO DA SILVA EEIEF
CENova RussasZILMAR MENDES MARTINS EMEF
CEPedra BrancaANTONIO MOREIRA DE SOUZA EEF EM TEMPO INTEGRAL
CEPedra BrancaMARIA ALVES DE OLIVEIRA EEF EM TEMPO INTEGRAL
CEPedra BrancaMANOEL LUIZ DE CARVALHO EEIF
CEPedra BrancaSOL NASCENTE EEF
CEPedra BrancaFRANCISCO ANTONIO APOLONIO EEIF
CEPedra BrancaJOAO MANOEL FILHO EEF EM TEMPO INTEGRAL
CEPedra BrancaANTONIO TORQUATO DE SOUZA EEF
CEPiquet CarneiroREINO INFANTIL EMEF
CEPires FerreiraEMTI ANTONIO SILVANO BALACO
CEPires FerreiraEMTI JOAQUIM ROSA BARBOSA
CEPires FerreiraEMTI MANOEL FARIAS MORORO
CEPires FerreiraEMTI CENTRO EDUCACIONAL RURAL
CESenador SáFRANCISCO ALEXANDRE DE CARVALHO EEIF
CESobralESCOLA ANTONIO MENDES CARNEIRO
CESobralESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA
CESobralESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE
CESobralESCOLA RAIMUNDO SANTANA
CESobralESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES
CESobralESCOLA MOCINHA RODRIGUES
CESobralESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO
CESobralESCOLA MARIA YEDDA FELIX FROTA MONT ALVERNE
CESobralESCOLA MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA PONTES
ALCoruripeESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NOSSA SRA DO MONT SERRAT
ALCoruripeEMEB SANTA ANA
ALCoruripeESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SANTA SOFIA
ALCoruripeEMEB SANTA TEREZINHA
ALCoruripeESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE DE CARVALHO SOUZA
ALCoruripeESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FAUSTO FERREIRA SIMOES
ALCoruripeESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AMALIO MARIA
ALCoruripeEMEB GENERAL DE GOES MONTEIRO
ALCoruripeESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM
ALCoruripeESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LIEGE GAMA ROCHA
ALCoruripeESCOLA DE EDUCACAO BASICA VEREADOR JOSE WILSON MELO NASCIMENTO
ALCoruripeESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE BUARQUE DA SILVA
ALCoruripeEMEB FRANCISCO DE ARAUJO AZEVEDO
ALCoruripeESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA MARIA ROCHA SANTOS SILVA
ALCoruripeESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDA NETTO
ALIbateguaraESCOLA MUL DE ENS FUND JOAO FRANCISCO DE ARAUJO
ALSantana do MundaúESC DE ENS FUND E MEDIO MONS CLOVIS DUARTE DE BARROS
ALSantana do MundaúESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEQUENO PRINCIPE
ALUnião dos PalmaresESCOLA MUNICIPAL LAURA PEREIRA DA SILVA
ALUnião dos PalmaresESCOLA MUNICIPAL JOAO COSTA DE OLIVEIRA
ALUnião dos PalmaresESCOLA MUNICIPAL PE DONALD ROBERT MACGYLLIVRAY
ALUnião dos PalmaresESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE ARAUJO
ALUnião dos PalmaresESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DA SILVA
ALUnião dos PalmaresESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIZABETE SANTOS
ALUnião dos PalmaresESCOLA MUNICIPAL JAIRO CORREIA VIANA
ALUnião dos PalmaresESCOLA MUNICIPAL EDVAR DE SOUZA SANTOS

Entre os oito municípios com nota 10, a maioria já vinha de notas altas em 2023. É o caso de Santana do Mundaú (9,8), Coruripe e União dos Palmares (9,7 cada), Coreaú e Pedra Branca (9,5 cada) e Pires Ferreira, que repetiu o 10. A exceção é Catunda, que saltou de 8,3 para 10, a maior alta entre os que chegaram ao teto.

As maiores viradas do ranking

Fora do grupo de nota máxima, os saltos mais expressivos vêm de municípios que partiram de notas baixas. Novo Oriente de Minas (MG) foi de 4,7 para 9,3, quase cinco pontos de avanço, a maior alta de toda a lista. Araguainha (MT) subiu de 4,4 para 8, e Japurá (AM), também de 4,4, chegou a 7,6. Canhoba (SE) avançou de 4,9 para 7,2, e Piçarra (PA), de 5,1 para 7,4.

Dois municípios do ranking tiveram queda. Custódia (PE) caiu de 8,6 para 8,4, e Ipueira (RN) recuou de 7,6 para 7,3, mostrando que, mesmo entre os melhores de cada estado, manter a nota também é desafio.

Os índices do ensino médio

Já em relação o ensino médio, o índice mostra um país que, das 27 unidades da federação avaliadas na rede estadual, 23 aumentaram a nota em relação a 2023, três ficaram estáveis e apenas uma recuou.

O Distrito Federal caiu de 3,7 para 3,6. É o único caso de queda entre todos os estados.

O resultado também deixa o DF na lanterna: 3,6 é a menor nota do país em 2025, atrás inclusive de estados historicamente mais mal colocados no indicador, como Bahia e Maranhão, ambos com 3,8.

Na ponta de cima, o Paraná lidera com folga, com nota 5,1, sendo a única acima de 5 pontos no país. Logo atrás vêm Goiás (5,0), Espírito Santo e Piauí, empatados em 4,9.

O caso do Piauí merece destaque à parte. O estado saiu de 3,4 em 2017 para 4,9 em 2025. Quase 1,5 ponto de avanço em quatro ciclos, uma das trajetórias mais consistentes do levantamento.

Mas o salto mais expressivo de uma edição para a outra veio de dois estados que empataram na maior alta do país. Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, ambos com avanço de 0,8 ponto entre 2023 e 2025. O Rio Grande do Sul, aliás, tinha caído na edição anterior (de 4,1 para 3,9 em 2021-2023) antes de reagir agora. O Rio Grande do Norte vinha de uma tendência mais errática, oscilando entre 2,9 e 3,3 nos ciclos anteriores, até a arrancada mais recente.

Minas Gerais, Santa Catarina e Paraíba também tiveram altas relevantes, de meio ponto cada, entre 2023 e 2025.

Do outro lado, três estados ficaram estagnados no período: Tocantins, Rondônia e Amazonas repetiram exatamente a mesma nota de 2023 em 2025.

UFIdeb 2023Ideb 2025
Paraná4,75,1
Goiás4,85,0
Espírito Santo4,84,9
Piauí4,34,9
Pernambuco4,64,8
Ceará4,64,7
Rio Grande do Sul3,94,7
Minas Gerais4,04,5
São Paulo4,34,5
Pará4,34,4
Mato Grosso4,24,3
Santa Catarina3,84,3
Alagoas4,04,2
Mato Grosso do Sul3,84,2
Paraíba3,74,2
Sergipe3,74,1
Tocantins4,14,1
Acre3,94,0
Rio Grande do Norte3,24,0
Rondônia4,04,0
Bahia3,73,8
Maranhão3,73,8
Amapá3,63,7
Amazonas3,73,7
Rio de Janeiro3,33,7
Roraima3,63,7
Distrito Federal3,73,6

A base do ranking

Nas últimas posições aparecem duas capitais: Boa Vista (RR), com 6,1, e Macapá (AP), com 5,9 — os melhores resultados de seus respectivos estados, ainda assim os mais baixos entre os 34 destaques nacionais.

O ranking reúne apenas os destaques de Ideb nos anos iniciais por UF em 2025, não a totalidade dos municípios avaliados no país.

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