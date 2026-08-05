Ideb 2025: Nordeste lidera redes com nota máxima; veja quais são as escolas

Oito redes municipais atingiram o teto do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2025 nos anos iniciais do ensino fundamental, registrando nota 10 no indicador.

Mais da metade dessas cidades está concentrada entre Alagoas e Ceará, liderando um levantamento que reúne os 34 municípios com os melhores resultados de cada Unidade da Federação.

Veja as escolas:

CE Alcântaras EEIEF JOSE DAVI PORTELA CE Alcântaras EEIEF MARIA DOS SANTOS MOREIRA CE Ararendá EEIEF JOAQUIM FERREIRA DA SILVA CE Camocim EEF PEDRO RODRIGUES ALEXANDRINO CE Catunda EEIF FILOMENA BELARMINA NAU CE Coreaú ESCOLA MUNICIPAL CORACAO DE JESUS CE Coreaú ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE SALES CE Coreaú ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CONRADO CE Coreaú ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAQUIM CE Coreaú ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO CE Coreaú ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR RAIMUNDO CARDOSO DE ALBUQUERQUE CE Coreaú ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DAS CHAGAS DE AGUIAR CE Crateús ADRIANA GOMES DA SILVA FERNANDES ESC CID CE Croatá EEIEF JOANA BEZERRA DA COSTA CE Cruz SANTA CECILIA EEF CE Cruz FILOMENO FREITAS VASCONCELOS EEF CE Cruz JOAO EVANGELISTA DA CRUZ EEF CE Cruz PROFESSORA MARIA ALICE DO NASCIMENTO CENTRO DE EDUCACAO BASICA CE Cruz JOAO LADISLAU DE PAULO MAGALHAES EEF CE Cruz ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO BENEDITO DE FARIAS CE Cruz CONSTANCIA DE SOUSA MUNIZ EEIF CE Deputado Irapuan Pinheiro ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL FRANCISCA JOSUE DE SOUZA CARNEIRO CE Deputado Irapuan Pinheiro ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL SAO CAETANO CE Independência MARIA DO CARMO CARDOSO E E I F CE Ipaporanga JOSE DOMINGOS DE MORAIS EEF CE Meruoca JOSE XIMENES ALBUQUERQUE EEIF CE Mombaça ROBERTO DE SA BENEVIDES EEF CE Nova Olinda JOSE LIBERALINO DA SILVA EEIEF CE Nova Russas ZILMAR MENDES MARTINS EMEF CE Pedra Branca ANTONIO MOREIRA DE SOUZA EEF EM TEMPO INTEGRAL CE Pedra Branca MARIA ALVES DE OLIVEIRA EEF EM TEMPO INTEGRAL CE Pedra Branca MANOEL LUIZ DE CARVALHO EEIF CE Pedra Branca SOL NASCENTE EEF CE Pedra Branca FRANCISCO ANTONIO APOLONIO EEIF CE Pedra Branca JOAO MANOEL FILHO EEF EM TEMPO INTEGRAL CE Pedra Branca ANTONIO TORQUATO DE SOUZA EEF CE Piquet Carneiro REINO INFANTIL EMEF CE Pires Ferreira EMTI ANTONIO SILVANO BALACO CE Pires Ferreira EMTI JOAQUIM ROSA BARBOSA CE Pires Ferreira EMTI MANOEL FARIAS MORORO CE Pires Ferreira EMTI CENTRO EDUCACIONAL RURAL CE Senador Sá FRANCISCO ALEXANDRE DE CARVALHO EEIF CE Sobral ESCOLA ANTONIO MENDES CARNEIRO CE Sobral ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA CE Sobral ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE CE Sobral ESCOLA RAIMUNDO SANTANA CE Sobral ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CE Sobral ESCOLA MOCINHA RODRIGUES CE Sobral ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO CE Sobral ESCOLA MARIA YEDDA FELIX FROTA MONT ALVERNE CE Sobral ESCOLA MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA PONTES AL Coruripe ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NOSSA SRA DO MONT SERRAT AL Coruripe EMEB SANTA ANA AL Coruripe ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SANTA SOFIA AL Coruripe EMEB SANTA TEREZINHA AL Coruripe ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE DE CARVALHO SOUZA AL Coruripe ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FAUSTO FERREIRA SIMOES AL Coruripe ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AMALIO MARIA AL Coruripe EMEB GENERAL DE GOES MONTEIRO AL Coruripe ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM AL Coruripe ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LIEGE GAMA ROCHA AL Coruripe ESCOLA DE EDUCACAO BASICA VEREADOR JOSE WILSON MELO NASCIMENTO AL Coruripe ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE BUARQUE DA SILVA AL Coruripe EMEB FRANCISCO DE ARAUJO AZEVEDO AL Coruripe ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA MARIA ROCHA SANTOS SILVA AL Coruripe ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDA NETTO AL Ibateguara ESCOLA MUL DE ENS FUND JOAO FRANCISCO DE ARAUJO AL Santana do Mundaú ESC DE ENS FUND E MEDIO MONS CLOVIS DUARTE DE BARROS AL Santana do Mundaú ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEQUENO PRINCIPE AL União dos Palmares ESCOLA MUNICIPAL LAURA PEREIRA DA SILVA AL União dos Palmares ESCOLA MUNICIPAL JOAO COSTA DE OLIVEIRA AL União dos Palmares ESCOLA MUNICIPAL PE DONALD ROBERT MACGYLLIVRAY AL União dos Palmares ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE ARAUJO AL União dos Palmares ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DA SILVA AL União dos Palmares ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIZABETE SANTOS AL União dos Palmares ESCOLA MUNICIPAL JAIRO CORREIA VIANA AL União dos Palmares ESCOLA MUNICIPAL EDVAR DE SOUZA SANTOS

Entre os oito municípios com nota 10, a maioria já vinha de notas altas em 2023. É o caso de Santana do Mundaú (9,8), Coruripe e União dos Palmares (9,7 cada), Coreaú e Pedra Branca (9,5 cada) e Pires Ferreira, que repetiu o 10. A exceção é Catunda, que saltou de 8,3 para 10, a maior alta entre os que chegaram ao teto.

As maiores viradas do ranking

Fora do grupo de nota máxima, os saltos mais expressivos vêm de municípios que partiram de notas baixas. Novo Oriente de Minas (MG) foi de 4,7 para 9,3, quase cinco pontos de avanço, a maior alta de toda a lista. Araguainha (MT) subiu de 4,4 para 8, e Japurá (AM), também de 4,4, chegou a 7,6. Canhoba (SE) avançou de 4,9 para 7,2, e Piçarra (PA), de 5,1 para 7,4.

Dois municípios do ranking tiveram queda. Custódia (PE) caiu de 8,6 para 8,4, e Ipueira (RN) recuou de 7,6 para 7,3, mostrando que, mesmo entre os melhores de cada estado, manter a nota também é desafio.

Os índices do ensino médio

Já em relação o ensino médio, o índice mostra um país que, das 27 unidades da federação avaliadas na rede estadual, 23 aumentaram a nota em relação a 2023, três ficaram estáveis e apenas uma recuou.

O Distrito Federal caiu de 3,7 para 3,6. É o único caso de queda entre todos os estados.

O resultado também deixa o DF na lanterna: 3,6 é a menor nota do país em 2025, atrás inclusive de estados historicamente mais mal colocados no indicador, como Bahia e Maranhão, ambos com 3,8.

Na ponta de cima, o Paraná lidera com folga, com nota 5,1, sendo a única acima de 5 pontos no país. Logo atrás vêm Goiás (5,0), Espírito Santo e Piauí, empatados em 4,9.

O caso do Piauí merece destaque à parte. O estado saiu de 3,4 em 2017 para 4,9 em 2025. Quase 1,5 ponto de avanço em quatro ciclos, uma das trajetórias mais consistentes do levantamento.

Mas o salto mais expressivo de uma edição para a outra veio de dois estados que empataram na maior alta do país. Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, ambos com avanço de 0,8 ponto entre 2023 e 2025. O Rio Grande do Sul, aliás, tinha caído na edição anterior (de 4,1 para 3,9 em 2021-2023) antes de reagir agora. O Rio Grande do Norte vinha de uma tendência mais errática, oscilando entre 2,9 e 3,3 nos ciclos anteriores, até a arrancada mais recente.

Minas Gerais, Santa Catarina e Paraíba também tiveram altas relevantes, de meio ponto cada, entre 2023 e 2025.

Do outro lado, três estados ficaram estagnados no período: Tocantins, Rondônia e Amazonas repetiram exatamente a mesma nota de 2023 em 2025.

UF Ideb 2023 Ideb 2025 Paraná 4,7 5,1 Goiás 4,8 5,0 Espírito Santo 4,8 4,9 Piauí 4,3 4,9 Pernambuco 4,6 4,8 Ceará 4,6 4,7 Rio Grande do Sul 3,9 4,7 Minas Gerais 4,0 4,5 São Paulo 4,3 4,5 Pará 4,3 4,4 Mato Grosso 4,2 4,3 Santa Catarina 3,8 4,3 Alagoas 4,0 4,2 Mato Grosso do Sul 3,8 4,2 Paraíba 3,7 4,2 Sergipe 3,7 4,1 Tocantins 4,1 4,1 Acre 3,9 4,0 Rio Grande do Norte 3,2 4,0 Rondônia 4,0 4,0 Bahia 3,7 3,8 Maranhão 3,7 3,8 Amapá 3,6 3,7 Amazonas 3,7 3,7 Rio de Janeiro 3,3 3,7 Roraima 3,6 3,7 Distrito Federal 3,7 3,6

A base do ranking

Nas últimas posições aparecem duas capitais: Boa Vista (RR), com 6,1, e Macapá (AP), com 5,9 — os melhores resultados de seus respectivos estados, ainda assim os mais baixos entre os 34 destaques nacionais.

O ranking reúne apenas os destaques de Ideb nos anos iniciais por UF em 2025, não a totalidade dos municípios avaliados no país.