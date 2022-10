Quem é Braga Netto? Conheça o vice de Jair Bolsonaro

Walter Souza Braga Netto foi escolhido candidato à vice-presidente para a chapa de Jair Bolsonaro. Nascido em Belo Horizonte (MG), o então general do Exército assumiu como chefe da Casa Civil em 2019 e, no ano seguinte, passou à reserva militar e foi nomeado chefe da Casa Civil, cargo ocupado até 2021, quando assumiu o Ministério da Defesa. Passou à assessoria especial da Presidência até o dia 1º de julho, quando deixou o governo para se dedicar à campanha para presidência.

Com atuações em diferentes governos, Braga Netto foi responsável pela segurança nas Olimpíadas do Rio em 2016, durante o mandato de Dilma Rousseff (PT), e também coordenou a intervenção do Exército no estado do Rio de Janeiro em 2018, na gestão do então presidente Michel Temer (MDB), que durou cerca de um ano na tentativa de conter a crise de segurança pública do estado.

Considerado fiel escudeiro de Jair Bolsonaro, o general da reserva do Exército também coordenou a política de combate à pandemia da covid-19 – que teve mais de 687 mil vítimas no Brasil – em 2020. Nos últimos anos, Braga Netto fez declarações polêmicas, como apoio à votação impressa e ameaça à eleição com urna eletrônica, além de comemorações públicas à ditadura militar de 1964.

Formação acadêmica e carreira no Exército

Ex-aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte (MG), o atual candidato à vice-presidência entrou para a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) em 1975. Depois de três anos, se formou na Cavalaria como aspirante a oficial. Em 1988, Braga Netto concluiu mestrado em Operações Militares na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (Esao); em 1994, concluiu o doutorado em Aplicações, Planejamento e Estudos Militares na Escola de Comando e Estado Maior do Exército (Eceme).

Durante a carreira no Exército, foi assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, na estruturação e implementação do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM/SIVAM), de 1997 a 1999; chefiou o grupo de Observadores Militares das Nações Unidas no Timor Leste em 2000; e foi adido do Exército na Polônia, no Canadá e nos Estados Unidos de 2005 a 2013.

Quando Braga Netto se juntou a Bolsonaro

Filiado ao PL no dia 28 de março, o candidato à vice-presidência anunciou a entrada para o partido de Jair Bolsonaro durante uma celebração fechada ao público. No dia 26 de julho, o atual presidente que tenta a reeleição confirmou a chapa com Braga Netto em entrevista ao “Programa 4 por 4”.

