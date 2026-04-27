No Rio, vamos construir para ter o palanque Paes e Caiado, diz Kassab

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira, 27, que a direção nacional da sigla está construindo um palanque no Rio de Janeiro com Ronaldo Caiado como candidato à presidência do ex-prefeito Eduardo Paes.

Ao lançar a sua pré-candidatura no início do ano, Paes declarou que apoiará a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O PSD nacional está construindo lá [no Rio de Janeiro] um palanque: Eduardo Paes, governador; Ronaldo Caiado, presidente. Simples assim", disse Kassab em conversa com jornalistas após almoço com empresários promovido pelo Lide - Grupo de Líderes Empresariais, criado pelo ex-governador de São Paulo, João Doria.

O dirigente partidário admitiu que todos os pré-candidatos "estão com Paes", mas que a ideia é construir um palanque do partido no estado.

Na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda, o ex-prefeito lidera com folga nos cenários de 1º e 2º turno.

Kassab detalhou que a pré-campanha de Caiado está com forte articulação no Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite; no Paraná, com Ratinho Jr.; e no Espírito Santo, com Paulo Hartung.

O cacique partidário minimizou o fato de outros nomes dentro do partido apoiarem Lula em vez do nome do partido para a eleição presidencial. Além do Rio, o cenário se repete no PSD baiano.

"Até alguns anos atrás, uma campanha de presidente, necessariamente, para ter viabilidade, precisava fisicamente dos palanques regionais de governador, senadores, deputado federal, deputado estadual. Hoje, o candidato à presidência da República — não que não sejam importantes os candidatos regionais — está falando diretamente com o Brasil inteiro online, com as redes sociais. Do seu celular. Então, não é tão importante assim", afirmou.

Ao citar a Bahia, Kassab disse que o partido apoiará o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União). Sobre São Paulo, o presidente do partido voltou a afirmar que a chance de qualquer articulação com o PT no estado é "zero" e reafirmou o apoio à reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Nós estamos com muita facilidade organizando a campanha em todos os estados", afirmou.