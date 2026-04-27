Hot Wheels Monster Trucks Live vende 60 mil ingressos em 1h em SP

O Hot Wheels Monster Trucks Live iniciou sua chegada ao Brasil com uma resposta imediata do público. Apenas na cidade de São Paulo, a estreia do espetáculo vendeu mais de 60 mil ingressos em apenas uma hora, o que levou à abertura de sessões extras já no primeiro dia de pré-venda

A turnê marca a primeira passagem oficial do Hot Wheels Monster Trucks Live pelo país e traz ao público versões em tamanho real dos veículos icônicos da marca, além da estreia do caminhão Rhinomite.

Caminhões famosos

O espetáculo reúne alguns dos Monster Trucks mais populares da Hot Wheels, como Mega Wrex, Tiger Shark, Bone Shaker, Bigfoot e Skelesaurus, agora apresentados em competições ao vivo. O formato inclui corridas, manobras radicais e desafios de velocidade, reforçando o caráter esportivo e performático do evento.

Além dos caminhões, o show conta ainda com a participação de um robô transformável e apresentações aéreas da equipe de motocross freestyle, ampliando a proposta de ação contínua e impacto visual.

Datas e cidades do Hot Wheels Monster Trucks Live no Brasil

A turnê brasileira passará por quatro capitais, sempre em arenas de grande porte:

Porto Alegre – 8 de agosto – Jockey Club RS

– 8 de agosto – Jockey Club RS Curitiba – 15 de agosto – Pedreira Paulo Leminski

– 15 de agosto – Pedreira Paulo Leminski São Paulo – 22 de agosto – Mercado Livre Arena Pacaembu

– 22 de agosto – Mercado Livre Arena Pacaembu Brasília – 29 de agosto – Arena BRB Mané Garrincha

Experiências extras aproximam o público dos Monster Trucks

Além do espetáculo principal, o evento oferece experiências opcionais aos fãs. O Pré‑Show permite entrada antecipada, com acesso aos caminhões de perto, sessões de fotos e autógrafos com os pilotos.

Já a Experiência VIP inclui todos os benefícios do Pré‑Show, além de brindes oficiais e acesso a áreas exclusivas dentro do evento.

Venda de ingressos e forte procura logo na estreia

A pré‑venda dos ingressos começou neste mês, inicialmente a grupos VIP. Poucos dias depois, teve início a venda para o público geral.

O Hot Wheels Monster Trucks Live estreia no Brasil a partir de 8 de agosto de 2026, com apresentações em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Brasília. Os ingressos estão à venda pela plataforma Bilheteria Digital.

Cronograma de vendas por cidade

Porto Alegre (RS) – Jockey Club RS

📅 Data: 8 de agosto de 2026

🎟 Pré‑venda: 23 de abril, às 12h

🎟 Venda geral: 27 de abril, às 12h

Curitiba (PR) – Pedreira Paulo Leminski

📅 Data: 15 de agosto de 2026

🎟 Pré‑venda: 24 de abril, às 12h

🎟 Venda geral: 28 de abril, às 12h

São Paulo (SP) – Mercado Livre Arena Pacaembu

📅 Data: 22 de agosto de 2026

🎟 Pré‑venda: 23 de abril, às 10h

🎟 Venda geral: 27 de abril, às 10h

Brasília (DF) – Arena BRB Mané Garrincha

📅 Data: 29 de agosto de 2026

🎟 Pré‑venda: 24 de abril, às 10h

🎟 Venda geral: 28 de abril, às 10h