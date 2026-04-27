Campus da Saint Paul vira palco de discussões que devem moldar o futuro do ensino no Brasil

Quem vive o cotidiano escolar sabe: a necessidade de atualização ganhou outra dimensão nos últimos anos. Já não basta zelar pela qualidade do ensino e pela experiência dos alunos. Líderes educacionais passaram a ser cobrados também sobre inteligência artificial, sustentabilidade, integração de tecnologias e a construção de uma formação que ultrapasse o domínio técnico.

Nesta segunda-feira, 27 de abril, o campus da Escola de Negócios Saint Paul, na Consolação, em São Paulo, reuniu dezenas de gestores do setor para debater como essas e outras transformações vêm se materializando na prática.

Criado em 2025, o Clube Líderes de Impacto na Educação da EXAME e Saint Paul chega à sua quarta edição com o mesmo propósito: oferecer um espaço qualificado para o debate de ideias que mobilizam (e afligem) esses gestores. Dentre os participantes, estão líderes, diretores e donos de escolas como Colégio Agostiniano Mendel, Heavenly International School, Colégio Palmares, Colégio Dante Alighieri, Colégio Poliedro, entre tantas outras.

“Reunir esse seleto grupo de líderes é essencial no cenário atual”, afirma Mila Securato, diretora executiva da Graduação da Escola de Negócios Saint Paul. “Muitas vezes, eles têm a sensação de enfrentar os desafios de forma isolada. Quando os colocamos na mesma mesa, percebem que as questões são comuns e que há um espaço coletivo para debatê-las”, destaca.

Mila Securato reforça troca entre gestores como chave para o setor

Uma nova forma de selecionar

Entre as questões que mais mobilizam o setor estão as novas formas de seleção de alunos. De um lado, o vestibular tradicional – ainda predominante no Brasil – mantém sua relevância. De outro, avançam modelos que valorizam menos o conhecimento técnico e mais as competências socioemocionais. E, no meio do caminho, as escolas se veem diante do desafio de adaptar seus currículos a formas de preparação cada vez mais diversas.

É o caso da Escola de Negócios Saint Paul, que nasceu com um modelo que vai na contramão dos processos tradicionais. “O entendimento foi de que o modelo seletivo convencional não fazia mais sentido”, afirma Mila.

O modelo é estruturado em três etapas: análise do histórico escolar e das atividades extracurriculares, envio de um vídeo de apresentação, dinâmicas presenciais com resolução de casos práticos e, por fim, entrevista individual.

Outra mudança é a adoção do modelo early decision, que antecipa os resultados do processo seletivo para junho deste ano. Segundo Mila, a iniciativa é fundamental para reduzir a ansiedade dos candidatos e se alinha a práticas já consolidadas em modelos internacionais de seleção.

Sem vestibular clássico: Saint Paul muda lógica de seleção

Claudia Zaclis, orientadora educacional do Colégio Santo Américo, reconhece que este cenário impõe desafios. “Mas nossa missão é preparar o aluno independente do processo seletivo que ele decidir enfrentar”, pondera.

Segundo ela, o papel da instituição é apoiar o estudante em suas escolhas. “Somos referência para o aluno, e nossa orientação tem um peso significativo. Por isso, precisamos incentivar o autoconhecimento, para que cada um entenda quem é e quais caminhos fazem mais sentido para o seu perfil.”

O papel dos mentores

Nesse contexto, ganha força o papel da orientação profissional, cada vez mais comum nas escolas.

No Colégio Santo Américo, por exemplo, os professores são preparados para também exercer essa função. “Os alunos criam uma relação muito próxima com os docentes. Temos uma psicóloga dedicada a esse trabalho, mas buscamos integrar essa orientação ao cotidiano escolar”, afirma Claudia.

No Colégio Bandeirantes, essa área foi estruturada há quatro anos e vai muito além de apenas orientar a escolha de um vestibular e envolve um acompanhamento contínuo, integrado ao trabalho de todos os professores.

“A ideia é trazer intencionalidade para diferentes frentes para que o aluno não faça apenas uma escolha pontual, mas construa um projeto de carreira e de vida”, afirma Vanessa Passarelli, coordenadora de Futuro e Carreiras do Band.

Gestores escolares discutem desafios da educação em encontro em SP

Conheça o Clube

O Clube Líderes de Impacto na Educação, da EXAME e Saint Paul, é uma iniciativa que reúne líderes, diretores e mantenedores de escolas para debater o futuro da educação no Brasil. O espaço promove encontros estratégicos e networking entre instituições, com foco em temas como inovação, inteligência artificial e a conexão entre ensino básico e superior, buscando caminhos para aprimorar a formação dos estudantes.