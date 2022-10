Eleições 2022: Não votei no primeiro turno posso votar no segundo?

No primeiro turno das eleições de 2022, a maior parte dos brasileiros foi às urnas para escolher cinco novos cargos políticos em disputa neste ano. Mesmo assim, o País bateu um recorde de abstenção no dia 2 de outubro: 20,9%, correspondente a 32 milhões de pessoas. Ao todo, há cerca de 156 milhões de eleitores no Brasil.

A menos de uma semana para o segundo turno, no entanto, quem não foi às zonas eleitorais tem uma segunda chance para escolher um candidato à Presidência da República e, a depender do estado, também um governador. A segunda etapa das eleições deste ano acontece neste domingo, 30.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

O que acontece se eu não votei no primeiro turno?

De acordo com o TSE, o eleitor que não compareceu no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência em até 60 dias depois da votação, ou seja, contando a partir do dia 3 de outubro. Isso também vale para quem não votar no segundo turno.

A justificativa de ausência pode ser feita pelo aplicativo e-Título; pelo Sistema Justifica; ou por formulário, que precisa ser entregue em sua zona eleitoral.

Se a justificativa for aceita, não será necessário pagar pela multa eleitoral, cobrada pelo TSE. Se a justificativa for indeferida, entretanto, o eleitor é obrigado a quitar o débito.

Quando será o 2º turno das Eleições 2022?

Para os cargos de presidente e de governador, quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos, a eleição vai para o segundo turno. Em 2022, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quais cargos serão votados no 2º turno das eleições 2022?

O segundo turno é somente para cargos de governador e presidente, caso nenhum candidato atinja 50% mais um dos votos válidos. Para estado sem segundo turno, há votação somente para presidente.

Nas eleições de 2022, doze estados vão ter a definição em uma segunda etapa: São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Santa Catarina, e Rondônia.

Qual a ordem de votação?

Governador : dois dígitos

: dois dígitos Presidente: dois dígitos

Com informações da Agência Senado