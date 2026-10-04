Que horas acaba a votação? Veja o horário de encerramento em cada estado

RESUMO ＋ A votação do primeiro turno das eleições de 2026 termina às 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília, em todo o país. Quem estiver na fila nesse momento poderá votar. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tribunal que unificou o horário de votação, também inicia a divulgação dos resultados às 17h.

A votação do primeiro turno das eleições de 2026 acaba às 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília, em todo o país. Quem estiver na fila nesse momento ainda poderá votar; quem chegar depois, não.

O horário é unificado desde uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de dezembro de 2021. Por isso, nos estados com fuso diferente, as seções fecham mais cedo ou mais tarde no relógio local. Veja o guia completo de como votar.

Horário de encerramento em cada fuso

Estados no horário de Brasília e Distrito Federal: 17h;

17h; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte do Amazonas: 16h no horário local;

16h no horário local; Acre e localidades do Amazonas que seguem o mesmo fuso: 15h no horário local;

15h no horário local; Fernando de Noronha (PE): 18h no horário local.

Em todos os casos, o fechamento ocorre no mesmo instante: 17h de Brasília.

O que acontece depois das 17h

Com o fim da votação, começa a apuração. A divulgação dos resultados tem início às 17h, de forma simultânea em todo o país.

Antes da unificação, o fechamento das urnas no Acre adiava o início da divulgação para as 19h de Brasília.

A EXAME acompanha os resultados em tempo real. Os boletins do exterior, onde a votação já terminou em vários países, mostram os primeiros números da disputa presidencial.

Justificativa também vai até as 17h

O prazo para justificar a ausência pelo e-Título no dia da eleição é o mesmo da votação: das 8h às 17h, no horário de Brasília. Depois disso, o eleitor tem até 3 de dezembro para fazer o pedido.

Para votar, basta um documento oficial com foto; o título impresso não é obrigatório.

Em um eventual segundo turno, em 25 de outubro, o horário se repete.