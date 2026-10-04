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Que horas acaba a votação? Veja o horário de encerramento em cada estado

Horário unificado vale desde decisão do TSE de 2021; justificativa pelo e-Título no dia da eleição também termina às 17h

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h19.

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RESUMO ＋

A votação do primeiro turno das eleições de 2026 termina às 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília, em todo o país. Quem estiver na fila nesse momento poderá votar. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tribunal que unificou o horário de votação, também inicia a divulgação dos resultados às 17h.

A votação do primeiro turno das eleições de 2026 acaba às 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília, em todo o país. Quem estiver na fila nesse momento ainda poderá votar; quem chegar depois, não.

O horário é unificado desde uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de dezembro de 2021. Por isso, nos estados com fuso diferente, as seções fecham mais cedo ou mais tarde no relógio local. Veja o guia completo de como votar.

Horário de encerramento em cada fuso

  • Estados no horário de Brasília e Distrito Federal: 17h;
  • Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte do Amazonas: 16h no horário local;
  • Acre e localidades do Amazonas que seguem o mesmo fuso: 15h no horário local;
  • Fernando de Noronha (PE): 18h no horário local.

Em todos os casos, o fechamento ocorre no mesmo instante: 17h de Brasília.

O que acontece depois das 17h

Com o fim da votação, começa a apuração. A divulgação dos resultados tem início às 17h, de forma simultânea em todo o país.

Antes da unificação, o fechamento das urnas no Acre adiava o início da divulgação para as 19h de Brasília.

A EXAME acompanha os resultados em tempo real. Os boletins do exterior, onde a votação já terminou em vários países, mostram os primeiros números da disputa presidencial.

Justificativa também vai até as 17h

O prazo para justificar a ausência pelo e-Título no dia da eleição é o mesmo da votação: das 8h às 17h, no horário de Brasília. Depois disso, o eleitor tem até 3 de dezembro para fazer o pedido.

Para votar, basta um documento oficial com foto; o título impresso não é obrigatório.

Em um eventual segundo turno, em 25 de outubro, o horário se repete.

'Perguntas frequentes'

Que horas termina a votação das eleições de 2026? ＋

A votação do primeiro turno termina às 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília. Quem estiver na fila nesse momento ainda poderá votar, mas quem chegar depois não será autorizado.

Que horas as seções eleitorais fecham em cada estado? ＋

As seções fecham às 17h no horário de Brasília, às 16h em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e na maior parte do Amazonas, e às 15h no Acre e nas localidades amazonenses com o mesmo fuso. Em Fernando de Noronha, o encerramento ocorre às 18h no horário local.

Quem estiver na fila às 17h ainda pode votar? ＋

Sim, quem estiver na fila às 17h ainda poderá votar. O eleitor que chegar depois desse horário não poderá participar da votação.

Quando começa a apuração das eleições de 2026? ＋

A apuração começa após o fim da votação, e a divulgação dos resultados tem início às 17h, no horário de Brasília, de forma simultânea em todo o país. Antes da unificação do horário, o fechamento das urnas no Acre adiava a divulgação para as 19h de Brasília.

Até que horas é possível justificar a ausência pelo e-Título? ＋

A justificativa pelo e-Título no dia da eleição pode ser feita das 8h às 17h, no horário de Brasília. Depois desse período, o eleitor tem até 3 de dezembro para apresentar o pedido.

O segundo turno terá o mesmo horário de votação? ＋

Sim, em um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro, a votação também ocorrerá até as 17h, no horário de Brasília.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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