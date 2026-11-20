O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, determinou nesta sexta-feira, 20, a retirada do sigilo do processo que reúne informações da Polícia Federal (PF) exclusivamente sobre o ministro André Mendonça. A decisão atende a um pedido feito pelo próprio Mendonça na madrugada de hoje e libera o acesso público a todo o conteúdo do caso.

Na decisão assinada nesta sexta, Fachin afirmou que a liberação leva em conta o pedido formal de Mendonça, que abriu mão da confidencialidade das informações. O presidente do STF mandou a Secretaria Judiciária anexar ao processo o ofício enviado pelo colega e cumprir a ordem imediatamente.

Mendonça enviou o pedido por meio de um ofício assinado eletronicamente às 0h53 desta sexta-feira. No documento encaminhado à Presidência do tribunal, o ministro afirmou que, como o processo trata apenas dele, abria mão do segredo de Justiça para dar "ampla publicidade" ao caso e permitir que qualquer pessoa tenha acesso aos documentos.

A origem do processo e a relação com o caso Banco Master

Segundo o ofício de Mendonça, o processo foi aberto com base em um relatório elaborado pela Polícia Federal. A medida cumpriu uma decisão anterior de Edson Fachin, que determinou a abertura de processos separados e em "sigilo máximo" para reunir relatórios policiais sobre determinados integrantes da Corte.

O material faz parte das investigações do caso Banco Master, que apura supostas irregularidades financeiras e a rede de relações do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador da instituição — hoje em liquidação extrajudicial — e preso durante as investigações.

Na última quarta-feira, 18, a cúpula da Polícia Federal entregou a Edson Fachin dez relatórios com menções a ministros do Supremo encontradas nas apurações sobre Vorcaro. Na quinta-feira, 19, o presidente da Corte enviou quatro desses documentos à Procuradoria-Geral da República (PGR): os que citam os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli.

Caberá ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, analisar o material e definir os próximos passos — que podem incluir o pedido de arquivamento, por falta de provas, ou a solicitação de abertura de investigação, o que depende de autorização do plenário do STF.

Na mesma decisão de quinta-feira, Fachin determinou o arquivamento dos outros seis relatórios recebidos da PF, que citavam os ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e o próprio Fachin. Como os casos tramitam sob sigilo, os motivos desses arquivamentos não foram divulgados.

Entenda a disputa no STF sobre a relatoria do caso

O envio dos relatórios pela PF e a atuação de Fachin como relator temporário do caso Master ocorrem após uma forte crise interna no Supremo iniciada em setembro. Originalmente, André Mendonça era o relator das investigações sobre o Banco Master.

Em setembro, Mendonça retirou o sigilo de parte das apurações — incluindo um relatório policial com mensagens atribuídas a Vorcaro que mencionavam Alexandre de Moraes. O episódio provocou um embate entre os dois ministros sobre a condução e os limites da investigação.

Diante do impasse, Edson Fachin assumiu temporariamente a relatoria do caso Master. No fim de outubro, o presidente do STF decidiu manter as investigações sob sua responsabilidade por 90 dias, argumentando que o processo ainda não poderia ser redistribuído a outros ministros justamente por conter menções a integrantes do tribunal. A entrega do levantamento completo da PF sobre todas as citações a ministros era um dos passos aguardados pela Presidência da Corte para definir o rumo da investigação.

A decisão de Fachin e o ofício de Mendonça desta sexta-feira não detalham o conteúdo do relatório da Polícia Federal, que ficará disponível assim que a Secretaria Judiciária do STF concluir a retirada do sigilo.