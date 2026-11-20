Pessoas pretas e pardas recebem menos, enfrentam mais dificuldades para acessar o mercado de trabalho e estão mais expostas à violência no Brasil, segundo os novos dados do IBGE lançados na última quarta-feira, 18. A pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil reflete como as desigualdades raciais seguem presentes em diferentes áreas da vida, ao reunir indicadores de renda, educação, participação política, violência e moradia.

O papel do trabalho, no centro do ciclo da pobreza, chama a atenção. Em 2025, pessoas brancas ocupadas recebiam, em média, R$ 4.425 no trabalho principal, enquanto o rendimento de pessoas pretas era de pouco mais da metade, R$ 2.585, e o de pardas, R$ 2.672. Na base da pirâmide, 45,5% das mulheres pretas ou pardas ocupadas trabalham na informalidade.

Os números chegam às vésperas do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado na sexta-feira, 20 de novembro. A data convida à reflexão sobre o papel da população negra na formação do Brasil, o racismo e as desigualdades atuais.

Como ressalta a psicóloga e pesquisadora Cida Bento em artigo publicado na Folha de S.Paulo em 2023, intitulado ‘No Brasil, racismo estrutura as desigualdades’, o racismo tem papel central na estruturação das desigualdades no país. Reconhecer essas disparidades é também compreender que o enfrentamento ao problema exige mais do que combater episódios isolados de discriminação, mas mudanças nas estruturas que perpetuam diferenças de acesso a direitos e oportunidades.

Desigualdade racial no mercado de trabalho

A disparidade aparece na inserção profissional. Em 2025, ano base do estudo, a taxa de desocupação entre pessoas brancas era de 4,3%, abaixo dos índices registrados entre pretas, de 7,1%, e pardas, de 6,5%. A informalidade atingia 33,4% dos trabalhadores brancos, ante 42,6% dos pretos e 45,4% dos pardos.

A diferença se mantém nos rendimentos por hora. Pessoas brancas recebiam, em média, R$ 27 por hora trabalhada em 2025, enquanto pessoas pretas ganhavam R$ 16 e pardas, R$ 17.

Mesmo com maior escolaridade, as desigualdades não desaparecem. Entre trabalhadores com nível mais elevado de instrução, mulheres pretas ou pardas recebiam R$ 29 por hora, metade (52,7%) do rendimento de homens brancos, que recebiam cerca de R$ 55 por hora trabalhada.

A presença nos cargos de liderança também é desigual. Embora pessoas pretas ou pardas representassem 55,1% da população trabalhadora, ocupavam apenas 30,7% dos cargos gerenciais em 2025. A população branca, que correspondia a 43,8% dos trabalhadores, concentrava 67,4% dessas posições.

Desigualdade racial no acesso à educação

A desigualdade racial também aparece nos indicadores educacionais. Em 2025, a taxa de analfabetismo entre pessoas pretas era de 7,0% e entre pardas, de 6,3%, ambas mais que o dobro da registrada entre pessoas brancas, de 2,8%.

No acesso ao ensino superior, 26,3% das pessoas brancas tinham graduação completa, ante 11,7% das pessoas pretas e 12,2% das pardas.

As diferenças aparecem ainda na conclusão do Ensino Médio. Entre mulheres brancas de 20 a 22 anos, 88,0% haviam concluído essa etapa em 2025. Entre mulheres pretas, o percentual era de 78,5%, e entre pardas, 79,5%. Já entre homens pretos, a taxa de conclusão era de 69,1%, a menor entre os grupos analisados.

Desigualdade racial no tempo de vida e segurança

Os dados sobre homicídios também revelam diferenças expressivas. Em 2024, foram registrados 42,6 mil homicídios no país. Desse total, 71,3% das vítimas eram homens pretos ou pardos, aproximadamente quatro vezes o percentual de homens brancos, que representaram 18,4%.

Na análise das taxas por cor ou raça, a população parda registrou 29,5 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto a taxa entre pessoas pretas foi de 17,7 e entre brancas, de 10 homicídios.

A percepção de insegurança também era maior entre pessoas pretas e pardas do que entre brancas, sobretudo entre mulheres pretas ou pardas, segundo o levantamento. A parcela da população que se sente mais segura é composta por homens brancos.

Desigualdade racial na política

A presença da população negra em cargos políticos também permanece abaixo da representatividade na sociedade. Nas eleições municipais de 2024, 65,9% dos prefeitos eleitos eram brancos. O percentual vem caindo desde 2016, quando era de 70,2%, mas ainda evidencia a predominância de pessoas brancas no comando das prefeituras.

As mulheres pretas seguem especialmente sub-representadas: foram eleitas 20 prefeitas em 2024, ante 10 em 2020 e 10 em 2016.

Nas câmaras municipais, houve avanço na participação de mulheres e pessoas pretas e pardas, mas a desigualdade permanece. Em 2024, mulheres correspondiam a 18,3% dos vereadores eleitos, enquanto pessoas pretas representavam 6,9% e pardas, 38,9%.

No judiciário federal o problema é ainda mais gritante: dos 170 ministros que passaram pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde 1891, apenas três homens negros passaram pela corte, mesmo número de mulheres, sendo que nenhuma delas era negra.

O que é o Dia da Consciência Negra?

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, marca a morte de Zumbi dos Palmares, liderança do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência à escravização. A data foi escolhida pelo movimento negro como uma alternativa ao 13 de maio, dia da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, para valorizar a luta da população negra por liberdade e reconhecimento.

Mais do que uma celebração, o 20 de novembro propõe uma reflexão sobre a história brasileira, a contribuição da população negra para a formação do país e as consequências do racismo que permanecem na sociedade.

O debate envolve o acesso a direitos, a valorização da cultura e da identidade negra, a representatividade nos espaços de poder e o enfrentamento à discriminação. Também reforça a necessidade de políticas públicas e ações coletivas para combater desigualdades que se manifestam no cotidiano.

O Censo Demográfico de 2022 mostrou uma mudança histórica na composição racial da população brasileira. Pela primeira vez desde 1991, o grupo que se declarou pardo passou a representar a maior parcela da população, com 45,3%, ou 92,1 milhões de pessoas.

A população preta chegou a 10,2%, equivalente a 20,6 milhões de brasileiros. Somadas, as pessoas pretas e pardas representavam 55,5% da população nacional.

Em comparação com o Censo de 2010, o contingente que se declarou preto cresceu 42,3%, enquanto a população parda aumentou 11,9%. Já a participação da população branca caiu de 47,7% para 43,5%.

A autodeclaração é o critério utilizado pelo IBGE para classificar cor ou raça. Os resultados refletem, principalmente, transformações na forma como as pessoas reconhecem e afirmam sua identidade racial.

O crescimento da população que se declara preta ou parda é observado em um contexto de décadas de mobilização de movimentos negros, organizações culturais, pesquisadores e ativistas pela valorização da identidade negra e pelo enfrentamento ao racismo.