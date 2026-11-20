André Mendonça, ministro do STF (Nelson Jr./SCO/STF/Flickr)
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 11h01.
A Polícia Federal informou ao Supremo que não encontrou mensagens diretas entre o ministro André Mendonça e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro no celular apreendido. O relatório preliminar mostra menções ao ministro em conversas de Vorcaro com outros contatos, mas sem diálogo direto entre os dois.
A Polícia Federal (PF) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não encontrou registros de conversas diretas entre o ministro André Mendonça e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro no celular apreendido na Operação Compliance Zero. O documento teve o sigilo retirado nesta sexta-feira, 20, pelo presidente da Corte, Edson Fachin, atendendo a um pedido do próprio Mendonça.
Logo na abertura da análise do conteúdo extraído do aparelho de Vorcaro, os agentes registraram que não há indícios de contato direto entre os dois. "Não foram identificados, durante as buscas realizadas por palavras-chave, registros que evidenciem diálogo direto entre os interlocutores Daniel Bueno Vorcaro e o Ministro André Mendonça, seja por meio de aplicativos de mensagens, seja por qualquer outro canal de comunicação observado", diz o relatório.
A PF fez uma ressalva sobre o alcance do trabalho. Como a demanda chegou ao setor de análise em 13 de novembro com prazo até o dia 18, os policiais afirmaram que o levantamento tem caráter preliminar e não pode ser considerado exaustivo. Seguindo as regras fixadas pelo STF, o texto é estritamente descritivo — sem cruzamento de dados, interpretações ou hipóteses criminais.
Embora não haja troca de mensagens entre o ministro e o banqueiro, o relatório reúne conversas de WhatsApp de Vorcaro com oito contatos diferentes, em 11 episódios nos quais André Mendonça é citado por terceiros ou em mensagens encaminhadas.
Entre os principais registros destacados pela PF estão:
Além dos diálogos destacados, a Polícia Federal listou o volume bruto de resultados para buscas por palavras-chave no celular de Vorcaro — números que incluem grupos de WhatsApp, notícias, planilhas e até homônimos sem nenhuma relação com o ministro. Foram 303 ocorrências para "André Mendonça", 79 para "Ministro André", 1.294 para "Mendonça", 21.916 para "André" e nenhuma para "Ministro Mendonça".
O relatório sobre Mendonça faz parte do pacote de documentos entregues nesta semana pela PF a Edson Fachin com citações a ministros da Corte encontradas nas investigações do caso Banco Master. O material foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR), que vai analisar se pede o arquivamento ou se solicita ao plenário do STF autorização para abrir uma investigação formal.