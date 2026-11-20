A Polícia Federal (PF) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não encontrou registros de conversas diretas entre o ministro André Mendonça e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro no celular apreendido na Operação Compliance Zero. O documento teve o sigilo retirado nesta sexta-feira, 20, pelo presidente da Corte, Edson Fachin, atendendo a um pedido do próprio Mendonça.

Logo na abertura da análise do conteúdo extraído do aparelho de Vorcaro, os agentes registraram que não há indícios de contato direto entre os dois. "Não foram identificados, durante as buscas realizadas por palavras-chave, registros que evidenciem diálogo direto entre os interlocutores Daniel Bueno Vorcaro e o Ministro André Mendonça, seja por meio de aplicativos de mensagens, seja por qualquer outro canal de comunicação observado", diz o relatório.

A PF fez uma ressalva sobre o alcance do trabalho. Como a demanda chegou ao setor de análise em 13 de novembro com prazo até o dia 18, os policiais afirmaram que o levantamento tem caráter preliminar e não pode ser considerado exaustivo. Seguindo as regras fixadas pelo STF, o texto é estritamente descritivo — sem cruzamento de dados, interpretações ou hipóteses criminais.

O que dizem as menções a Mendonça

Embora não haja troca de mensagens entre o ministro e o banqueiro, o relatório reúne conversas de WhatsApp de Vorcaro com oito contatos diferentes, em 11 episódios nos quais André Mendonça é citado por terceiros ou em mensagens encaminhadas.

Entre os principais registros destacados pela PF estão:

Encontro em São Paulo: Em 13 de março de 2025, o contato salvo como "Cesinha Madureira" avisou Vorcaro sobre uma agenda no dia seguinte, às 17h, "com ministro André em São Paulo", na Alameda Santos, e o banqueiro respondeu "Marcado". No dia 14, quando Vorcaro avisou que estava a caminho, recebeu a resposta: "Ministro já está te esperando".

Em 13 de março de 2025, o contato salvo como "Cesinha Madureira" avisou Vorcaro sobre uma agenda no dia seguinte, às 17h, "com ministro André em São Paulo", na Alameda Santos, e o banqueiro respondeu "Marcado". No dia 14, quando Vorcaro avisou que estava a caminho, recebeu a resposta: "Ministro já está te esperando". Foto e áudio sobre terno: Em 7 de fevereiro de 2025, o contato "Ciro Soares" enviou "Tô André M." antes de uma ligação com Vorcaro. No dia seguinte, mandou uma foto ao lado de Mendonça seguida de um áudio dizendo: "Fala, Vorcarinho... Trabalhando por você, levei o André lá no Vasco agora, pra fazer um terno".

Em 7 de fevereiro de 2025, o contato "Ciro Soares" enviou "Tô André M." antes de uma ligação com Vorcaro. No dia seguinte, mandou uma foto ao lado de Mendonça seguida de um áudio dizendo: "Fala, Vorcarinho... Trabalhando por você, levei o André lá no Vasco agora, pra fazer um terno". Jantar e eventos: Em maio de 2024, o contato "Lili Master" perguntou se Vorcaro iria a um jantar na casa de João Camargo para André Mendonça. Em maio de 2025, o contato "Jarbas" enviou convite para o lançamento do Instituto Iter, fundado pelo ministro, em Belo Horizonte. Já em março de 2024, "Marcio Conjur" encaminhou a Vorcaro uma mensagem em que Mendonça recusava um convite por causa de uma viagem a Portugal.

Em maio de 2024, o contato "Lili Master" perguntou se Vorcaro iria a um jantar na casa de João Camargo para André Mendonça. Em maio de 2025, o contato "Jarbas" enviou convite para o lançamento do Instituto Iter, fundado pelo ministro, em Belo Horizonte. Já em março de 2024, "Marcio Conjur" encaminhou a Vorcaro uma mensagem em que Mendonça recusava um convite por causa de uma viagem a Portugal. Julgamentos no STF: Em fevereiro de 2024, Vorcaro encaminhou a Fábio Faria uma mensagem dizendo "Notícia ruim / O André Mendonça foi contra / Está 3 a 2", em referência a uma ação no Supremo. No mês seguinte, Faria voltou a citar o ministro ao comentar que integrantes da Corte estavam criando institutos. Em outubro de 2024, Vorcaro também encaminhou ao contato "Diretor Paulo Sergio Bacen" o placar de um julgamento da Segunda Turma do STF no qual Mendonça foi voto vencido.

Em fevereiro de 2024, Vorcaro encaminhou a Fábio Faria uma mensagem dizendo "Notícia ruim / O André Mendonça foi contra / Está 3 a 2", em referência a uma ação no Supremo. No mês seguinte, Faria voltou a citar o ministro ao comentar que integrantes da Corte estavam criando institutos. Em outubro de 2024, Vorcaro também encaminhou ao contato "Diretor Paulo Sergio Bacen" o placar de um julgamento da Segunda Turma do STF no qual Mendonça foi voto vencido. Reunião no tribunal: Em abril de 2024, o contato "Marcus Vinicius Adv" avisou Vorcaro que havia sido chamado por Mendonça ao STF às 16h, para combinar outro horário de encontro com o banqueiro.

Buscas no celular e próximos passos

Além dos diálogos destacados, a Polícia Federal listou o volume bruto de resultados para buscas por palavras-chave no celular de Vorcaro — números que incluem grupos de WhatsApp, notícias, planilhas e até homônimos sem nenhuma relação com o ministro. Foram 303 ocorrências para "André Mendonça", 79 para "Ministro André", 1.294 para "Mendonça", 21.916 para "André" e nenhuma para "Ministro Mendonça".

O relatório sobre Mendonça faz parte do pacote de documentos entregues nesta semana pela PF a Edson Fachin com citações a ministros da Corte encontradas nas investigações do caso Banco Master. O material foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR), que vai analisar se pede o arquivamento ou se solicita ao plenário do STF autorização para abrir uma investigação formal.