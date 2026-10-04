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Como votar nas eleições 2026? Guia com regras, data e número dos candidatos

Veja como votar nas eleições 2026: data e horário, documentos aceitos, ordem na urna, regras do voto e a lista de candidatos à Presidência.

Eleições: entenda como funciona o processo eleitoral (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Eleições: entenda como funciona o processo eleitoral (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05h00.

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RESUMO ＋

O primeiro turno das eleições 2026 será neste domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O eleitor fará seis escolhas na urna: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente. Para votar, é necessário apresentar documento oficial com foto; o título de eleitor em papel não é obrigatório. Um eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro.

O primeiro turno das eleições gerais de 2026 será neste domingo, 4 de outubro. Se houver segundo turno, ele será em 25 de outubro.

Neste ano, o eleitor escolhe seis cargos: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.

Para votar, basta levar um documento oficial com foto e saber os números dos candidatos. O resto deste guia explica cada etapa.

Qual é o horário da votação?

O primeiro turno acontece em 4 de outubro, um domingo. As seções eleitorais funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

Um eventual segundo turno, em 25 de outubro, segue o mesmo horário.

Nos estados com fuso diferente, o relógio local muda, mas a votação começa e termina ao mesmo tempo para todos. Veja o horário local:

  • Estados no fuso de Brasília (como SP, RJ, MG e DF): das 8h às 17h
  • Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e maior parte do Amazonas: das 7h às 16h
  • Acre: das 6h às 15h
  • Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h

Quem estiver na fila no horário de fechamento tem direito de votar e recebe uma senha dos mesários.

Quem é obrigado a votar?

O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos, e facultativo para aqueles com 16 e 17 anos e para maiores de 70 e para analfabetos.

Para votar, a pessoa precisa ter completado 16 anos até 4 de outubro e estar com o título em situação regular. O título regular é aquele que não está cancelado ou suspenso.

Quem não puder comparecer deve justificar a ausência. O TSE reúne as orientações na página de justificativa eleitoral.

O que fazer antes de sair de casa?

Três passos simples evitam dor de cabeça na hora da votação:

  1. Confira o local de votação e a seção. A consulta é feita no aplicativo e-Título ou no Autoatendimento Eleitoral do TSE;
  2. Separe o documento com foto. Veja a lista na próxima seção;
  3. Anote os números dos candidatos. A colinha agiliza o voto e evita o uso do celular;

Se pretende usar o e-Título como identificação, abra o aplicativo antes e confirme se a foto aparece.

Quais documentos são aceitos para votar?

É necessário apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor em papel não é obrigatório e não substitui o documento com foto.

São aceitos, inclusive em formato digital:

  • Carteira de identidade ou Carteira de Identidade Nacional (CIN);
  • Identidade social;
  • Passaporte;
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Carteira de trabalho física;
  • Carteira profissional emitida por conselho de classe;
  • e-Título, desde que o aplicativo mostre a foto do eleitor

Documentos vencidos valem, desde que permitam identificar o eleitor.

Certidões de nascimento e de casamento não são aceitas. A carteira de trabalho digital também não.

O que acontece na seção eleitoral?

Na seção, o eleitor apresenta o documento à mesa receptora. Quem tem biometria cadastrada pode ser identificado pela impressão digital, nos casos em que o procedimento estiver disponível.

A biometria ainda não é obrigatória. Nenhum eleitor será impedido de votar por não ter a biometria cadastrada. A regra está na Resolução TSE nº 23.759/2026. Ela prevê a identificação biométrica em todas as seções, mas determina que a ausência de biometria não impede o voto.

O celular, a câmera, a filmadora e qualquer aparelho eletrônico que possa comprometer o sigilo do voto são proibidos na cabine, mesmo desligados. Antes de entrar, o aparelho deve ser desligado e entregue à mesa receptora.

Quem usar o e-Título apresenta o aplicativo primeiro e depois guarda o celular no local indicado.

A colinha é permitida, desde que seja impressa ou escrita em papel.

Como votar na urna eletrônica: ordem e dígitos?

A ordem é a mesma em todo o país. O eleitor vota seis vezes, nesta sequência:

  1. Deputado federal (4 dígitos)
  2. Deputado estadual ou distrital (5 dígitos)
  3. Senador, primeira vaga (3 dígitos)
  4. Senador, segunda vaga (3 dígitos)
  5. Governador (2 dígitos)
  6. Presidente da República (2 dígitos)

Como são duas vagas para o Senado, é preciso escolher dois candidatos diferentes.

A urna mostra foto, nome, cargo e partido antes de cada confirmação. Confira os dados na tela antes de apertar "Confirma".

Para deputado federal e deputado estadual ou distrital, é possível votar em um candidato ou no partido (voto de legenda). Para senador, governador e presidente, o voto vai para um candidato.

Como votar em branco ou anular o voto?

Para votar em branco, aperte a tecla "Branco" e depois "Confirma".

Para anular, digite um número que não corresponda a nenhuma candidatura e confirme.

Votos em branco e nulos não são considerados votos válidos e não contam para nenhum candidato ou partido.

Quem são os candidatos à Presidência em 2026?

O TSE validou 12 chapas à Presidência. Além delas, o PRTB trocou a chapa de Pablo Marçal, que teve o registro negado, por Leonardo Avalanche. O registro de Avalanche ainda aguardava julgamento.

Veja os candidatos com o número que será digitado na urna:

  • 13, Lula (PT): vice Geraldo Alckmin (PSB)
  • 14, Renan Santos (Missão): vice Aroldo Medina
  • 16, Hertz Dias (PSTU): vice Vanessa Portugal
  • 21, Edmilson Costa (PCB): vice Cleusa Santos
  • 22, Flávio Bolsonaro (PL): vice Alfredo Gaspar
  • 27, Clariana Barão (DC): vice Fabiana Torquato
  • 28, Leonardo Avalanche (PRTB): vice Silvia Hellen da Silva Pereira (inapto)
  • 29, Rui Costa Pimenta (PCO): vice Antônio Carlos
  • 30, Romeu Zema (Novo): vice Eduardo Girão
  • 35, Wilson Grassi (Democrata): vice Suêd Haidar
  • 55, Ronaldo Caiado (PSD): vice Gilberto Kassab
  • 70, Augusto Cury (Avante): vice Júlio Delgado
  • 80, Samara Martins (UP): vice Raquel Brício

O eleitor não vota separadamente para vice. Os dois nomes formam uma chapa e são eleitos juntos.

E os candidatos a governador, senador e deputado?

As listas variam em cada estado. O caminho mais seguro é o DivulgaCandContas, sistema do TSE que reúne dados de todas as candidaturas, com filtro por cargo e por estado.

Na consulta, confira a situação do registro de cada candidato antes de decidir o voto.

O que é candidatura "sub judice" e o que acontece com o voto?

Um candidato pode aparecer como "Concorrendo" no sistema do TSE mesmo com o registro indeferido, enquanto ainda cabe recurso. A situação se chama sub judice.

Nesse caso, o candidato pode fazer campanha e ter o nome mantido na urna. Mas isso não significa que o registro foi aprovado.

Os votos recebidos nessa condição são considerados anulados sub judice. Se a decisão for revertida, os votos podem ser validados. Se o indeferimento se tornar definitivo, eles não valem para o candidato.

Quem vence no primeiro turno?

Para vencer já no primeiro turno, o candidato a presidente ou governador precisa de mais da metade dos votos válidos. Votos em branco e nulos ficam fora dessa conta.

Se ninguém alcançar esse percentual, os dois mais votados disputam o segundo turno, em 25 de outubro, das 8h às 17h.

Como o horário é unificado, a Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

Como ver o resultado da eleição 2026?

A apuração começa após o encerramento da votação. A EXAME terá cobertura em tempo real da apuração e dos resultados das eleições 2026, com os dados da disputa para presidente, governadores e Senado, além da cobertura dos principais acontecimentos do primeiro turno.

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Perguntas frequentes

Que horas começa e termina a votação nas eleições 2026? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Nos estados com fusos diferentes, o horário local é ajustado para que as seções abram e fechem simultaneamente em todo o país. Quem já estiver na fila no horário de encerramento poderá votar.

O que é preciso levar para votar? ＋

É necessário apresentar documento oficial com foto, como carteira de identidade, CIN, passaporte, CNH, carteira de trabalho física ou e-Título com foto. O título de eleitor em papel não é obrigatório. Documentos vencidos podem ser aceitos desde que permitam identificar o eleitor.

Quem é obrigado a votar nas eleições 2026? ＋

O voto é obrigatório para eleitores entre 18 e 70 anos. É facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos. Para votar, o título precisa estar em situação regular.

É preciso ter biometria para votar? ＋

Não. A ausência de biometria cadastrada não impede o eleitor de votar. Na seção eleitoral, é necessário apresentar um documento oficial com foto para identificação.

Qual é a ordem de votação na urna eletrônica? ＋

A ordem é: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República. Em 2026, o eleitor escolhe dois candidatos diferentes para o Senado.

Posso levar celular e colinha para votar? ＋

A colinha impressa ou escrita em papel é permitida. Já celulares, câmeras, filmadoras e outros aparelhos eletrônicos que possam comprometer o sigilo do voto não podem entrar na cabine. Quem utilizar o e-Título deve apresentar o aplicativo antes e guardar o aparelho no local indicado.

Como votar em branco ou anular o voto? ＋

Para votar em branco, basta apertar a tecla “Branco” e depois “Confirma”. Para anular, o eleitor pode digitar um número que não corresponda a nenhuma candidatura e confirmar. Votos brancos e nulos não são considerados votos válidos.

Quando sai o resultado das eleições 2026? ＋

A Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília. Para presidente e governador, se nenhum candidato obtiver mais da metade dos votos válidos, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

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