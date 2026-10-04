Lula vota em São Bernardo do Campo neste domingo

Candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo, 4, na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O colégio fica no bairro Assunção e é o mesmo em que o petista votou nas eleições de 2022 e 2024.

O candidato votou às 9h14, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), do candidato a vice-governador, Márcio França (PSB), e das candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

"O jogo tá jogado. Quando for cinco horas da tarde, nós vamos ter o fim das eleições, vamos ter a apuração e vamos ver que tipo de Brasil o povo escolheu. O povo é dono do país, o povo é dono da democracia", afirmou Lula após a votação.

Apuração em São Paulo

Depois de votar, Lula segue para a capital paulista. Por volta do meio-dia, a previsão é que acompanhe o voto de Haddad, na Brazilian International School, na zona sul.

À tarde, o presidente se reúne com a coordenação da campanha e dirigentes partidários no Hotel Renaissance, onde acompanhará a apuração.

A votação vai até as 17h, no horário de Brasília. Se nenhum candidato a presidente obtiver mais da metade dos votos válidos, haverá segundo turno em 25 de outubro.