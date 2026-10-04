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Até que horas pode votar hoje? Veja o horário no seu estado e a regra da fila

Quem chegar depois do fechamento não vota e tem até 3 de dezembro para justificar a ausência; multa é de R$ 3,51 por turno

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h22.

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RESUMO ＋

O eleitor pode votar no primeiro turno das eleições de 2026 até as 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão que definiu o horário nacional, quem estiver na fila às 17h terá o voto garantido. A apuração começa no mesmo horário.

O eleitor pode votar até as 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília, no primeiro turno das eleições de 2026. Quem estiver na fila da seção nesse horário tem o voto garantido; quem chegar depois não vota.

As seções abriram às 8h. O horário de Brasília vale para todo o país, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que muda o relógio local em parte dos estados. Veja o guia completo de como votar.

Até que horas pode votar em cada estado

  • Estados no horário de Brasília e Distrito Federal: até as 17h;
  • Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte do Amazonas: até as 16h no horário local;
  • Acre e localidades do Amazonas que seguem o mesmo fuso: até as 15h no horário local;
  • Fernando de Noronha (PE): até as 18h no horário local.

E quem está na fila às 17h?

A votação só é encerrada às 17h se não houver eleitores na fila, segundo o TSE. Quem já estiver aguardando nesse momento vota normalmente, mesmo que o atendimento passe do horário.

Para votar, é preciso apresentar um documento oficial com foto. O título impresso não é obrigatório, e o e-Título vale como identificação quando exibe a foto do eleitor.

O celular não pode entrar na cabine.

Perdi o horário. E agora?

Quem não votar precisa justificar a ausência. O prazo termina em 3 de dezembro, e o pedido pode ser feito pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou em cartório, com documentos que comprovem o motivo.

No dia da eleição, a justificativa pelo aplicativo só funciona das 8h às 17h e para quem está fora do domicílio eleitoral.

Sem voto nem justificativa, a multa é de R$ 3,51 por turno.

Depois das 17h, começa a apuração

A apuração e a divulgação dos resultados começam às 17h, de forma simultânea em todo o país. A EXAME acompanha os resultados em tempo real.

Nos países onde a votação já terminou, os boletins de urna mostram os primeiros números da disputa presidencial no exterior.

'Perguntas frequentes'

Até que horas é possível votar nas eleições de 2026? ＋

O eleitor pode votar até as 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília. As seções eleitorais abriram às 8h em todo o país.

Quem estiver na fila às 17h ainda pode votar? ＋

Sim, quem já estiver na fila às 17h poderá votar normalmente, mesmo que o atendimento ultrapasse esse horário. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação só termina às 17h quando não há eleitores aguardando.

Qual é o horário de votação em cada estado? ＋

A votação termina às 17h nos estados que seguem o horário de Brasília e no Distrito Federal, às 16h em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e na maior parte do Amazonas, e às 15h no Acre e nas localidades amazonenses com o mesmo fuso. Em Fernando de Noronha, as seções fecham às 18h no horário local.

O que acontece se o eleitor perder o horário de votação? ＋

Quem não votar precisa justificar a ausência até 3 de dezembro pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou em cartório, com documentos que comprovem o motivo. Sem voto nem justificativa, a multa é de R$ 3,51 por turno.

Até que horas é possível justificar a ausência pelo e-Título? ＋

No dia da eleição, a justificativa pelo e-Título funciona das 8h às 17h e apenas para quem está fora do domicílio eleitoral. Depois, o pedido pode ser apresentado até 3 de dezembro.

Que horas começa a apuração das eleições de 2026? ＋

A apuração e a divulgação dos resultados começam às 17h, no horário de Brasília. Os resultados são divulgados simultaneamente em todo o país.

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