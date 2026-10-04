Até que horas pode votar hoje? Veja o horário no seu estado e a regra da fila

RESUMO ＋ O eleitor pode votar no primeiro turno das eleições de 2026 até as 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão que definiu o horário nacional, quem estiver na fila às 17h terá o voto garantido. A apuração começa no mesmo horário.

O eleitor pode votar até as 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília, no primeiro turno das eleições de 2026. Quem estiver na fila da seção nesse horário tem o voto garantido; quem chegar depois não vota.

As seções abriram às 8h. O horário de Brasília vale para todo o país, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que muda o relógio local em parte dos estados. Veja o guia completo de como votar.

Até que horas pode votar em cada estado

Estados no horário de Brasília e Distrito Federal: até as 17h;

até as 17h; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte do Amazonas: até as 16h no horário local;

até as 16h no horário local; Acre e localidades do Amazonas que seguem o mesmo fuso: até as 15h no horário local;

até as 15h no horário local; Fernando de Noronha (PE): até as 18h no horário local.

E quem está na fila às 17h?

A votação só é encerrada às 17h se não houver eleitores na fila, segundo o TSE. Quem já estiver aguardando nesse momento vota normalmente, mesmo que o atendimento passe do horário.

Para votar, é preciso apresentar um documento oficial com foto. O título impresso não é obrigatório, e o e-Título vale como identificação quando exibe a foto do eleitor.

O celular não pode entrar na cabine.

Perdi o horário. E agora?

Quem não votar precisa justificar a ausência. O prazo termina em 3 de dezembro, e o pedido pode ser feito pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou em cartório, com documentos que comprovem o motivo.

No dia da eleição, a justificativa pelo aplicativo só funciona das 8h às 17h e para quem está fora do domicílio eleitoral.

Sem voto nem justificativa, a multa é de R$ 3,51 por turno.

Depois das 17h, começa a apuração

A apuração e a divulgação dos resultados começam às 17h, de forma simultânea em todo o país. A EXAME acompanha os resultados em tempo real.

Nos países onde a votação já terminou, os boletins de urna mostram os primeiros números da disputa presidencial no exterior.