Até que horas pode votar hoje? Veja o horário no seu estado e a regra da fila

Repórter
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h22.
O eleitor pode votar no primeiro turno das eleições de 2026 até as 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão que definiu o horário nacional, quem estiver na fila às 17h terá o voto garantido. A apuração começa no mesmo horário.
O eleitor pode votar até as 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília, no primeiro turno das eleições de 2026. Quem estiver na fila da seção nesse horário tem o voto garantido; quem chegar depois não vota.
As seções abriram às 8h. O horário de Brasília vale para todo o país, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que muda o relógio local em parte dos estados. Veja o guia completo de como votar.
A votação só é encerrada às 17h se não houver eleitores na fila, segundo o TSE. Quem já estiver aguardando nesse momento vota normalmente, mesmo que o atendimento passe do horário.
Para votar, é preciso apresentar um documento oficial com foto. O título impresso não é obrigatório, e o e-Título vale como identificação quando exibe a foto do eleitor.
O celular não pode entrar na cabine.
Quem não votar precisa justificar a ausência. O prazo termina em 3 de dezembro, e o pedido pode ser feito pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou em cartório, com documentos que comprovem o motivo.
No dia da eleição, a justificativa pelo aplicativo só funciona das 8h às 17h e para quem está fora do domicílio eleitoral.
Sem voto nem justificativa, a multa é de R$ 3,51 por turno.
A apuração e a divulgação dos resultados começam às 17h, de forma simultânea em todo o país. A EXAME acompanha os resultados em tempo real.
Nos países onde a votação já terminou, os boletins de urna mostram os primeiros números da disputa presidencial no exterior.
O eleitor pode votar até as 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília. As seções eleitorais abriram às 8h em todo o país.
Sim, quem já estiver na fila às 17h poderá votar normalmente, mesmo que o atendimento ultrapasse esse horário. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação só termina às 17h quando não há eleitores aguardando.
A votação termina às 17h nos estados que seguem o horário de Brasília e no Distrito Federal, às 16h em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e na maior parte do Amazonas, e às 15h no Acre e nas localidades amazonenses com o mesmo fuso. Em Fernando de Noronha, as seções fecham às 18h no horário local.
Quem não votar precisa justificar a ausência até 3 de dezembro pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou em cartório, com documentos que comprovem o motivo. Sem voto nem justificativa, a multa é de R$ 3,51 por turno.
No dia da eleição, a justificativa pelo e-Título funciona das 8h às 17h e apenas para quem está fora do domicílio eleitoral. Depois, o pedido pode ser apresentado até 3 de dezembro.
A apuração e a divulgação dos resultados começam às 17h, no horário de Brasília. Os resultados são divulgados simultaneamente em todo o país.