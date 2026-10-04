Votação para presidente no exterior: veja quem venceu no Japão, China e Nova Zelândia

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08h44.
Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 08h51.
Boletins de urna disponíveis após o encerramento da votação no exterior mostram Lula à frente nos recortes da Nova Zelândia, China, Coreia do Sul e Singapura. Flávio Bolsonaro lidera no Japão e nas Filipinas. Os registros têm abrangências diferentes e não representam a totalização de todo o eleitorado no exterior. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais começa às 17h de Brasília.
Os primeiros boletins de urna da eleição presidencial brasileira já permitem acompanhar a disputa no exterior neste domingo, 4. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente nos recortes disponíveis da Nova Zelândia, China, Coreia do Sul e Singapura, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) lidera no Japão e nas Filipinas.
A diferença de fuso horário permitiu encerrar a votação em localidades da Ásia e da Oceania antes do fechamento das urnas no Brasil. Os documentos registram o resultado de cada seção e antecedem a divulgação da totalização nacional pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Ao todo, 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, distribuídos por 186 cidades, segundo o TSE. Quem tem inscrição eleitoral fora do país participa apenas da escolha de presidente e vice-presidente.
Confira os números dos boletins já divulgados:
Países da Ásia e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 3, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.
O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.
No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.
Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos na totalização nacional. Se ninguém alcançar esse patamar, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.
Não. São registros dos boletins disponíveis nos locais descritos. A abrangência varia, e a divulgação da totalização presidencial pelo TSE começa às 17h de Brasília.
Quem tem inscrição eleitoral no exterior vota apenas para presidente e vice-presidente. Esses votos entram na totalização nacional.
Não. A eleição é definida pela soma nacional dos votos válidos. Para vencer no primeiro turno, é necessário obter mais da metade deles; caso contrário, os dois mais votados disputam o segundo turno.