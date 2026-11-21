O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado, 21, que a primeira-dama Janja da Silva será responsável pela coordenação de sua cerimônia de posse, marcada para 5 de janeiro.

A função já havia sido desempenhada por ela durante a transição de governo, em 2022.

Em transmissão ao vivo ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula disse que pretende realizar o compromisso pela manhã, no Congresso Nacional, e depois discursar no parlatório do Palácio do Planalto.

Na sequência, afirmou que pretende cumprimentar os apoiadores e comemorar a vitória.

“Eu tenho meu compromisso oficial de ir no Congresso tomar posse. Vou combinar com Alcolumbre [Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional] para ser de manhã, às 10h. Vai ter muito convidado estrangeiro, depois vou fazer um pronunciamento à nação no parlatório, vou cumprimentar as pessoas e cair na farra. Vai ser minha última posse, aos 81 anos. Estou muito feliz”, disse.

Durante a conversa, o presidente também afirmou que pretende fazer de seu quarto mandato o melhor de sua trajetória política.

“Quero fazer o melhor mandato da minha vida, quero morrer sabendo que eu fiz o melhor para o meu povo. Quero festejar nossa vitória, não foi uma vitória qualquer, foi tão importante que nosso adversário correu”, disse, citando a ida de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos.

Lula também afirmou que entregaria a faixa presidencial a Flávio caso tivesse perdido a eleição.

“Se perdesse eu iria entregar a faixa ao ganhador, se ele não quisesse, paciência. Agora, como eu mesmo ganhei, quem vai passar a faixa para mim é o povo brasileiro”, afirmou.