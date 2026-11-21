Diante do avanço de uma nova linhagem do coronavírus, a PJ.2.1, a Fiocruz recomenda que os brasileiros verifiquem a situação vacinal, principalmente idosos e pessoas imunocomprometidas, que devem tomar reforço a cada seis meses. Gestantes e puérperas também devem tomar uma dose a cada gestação, enquanto crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem receber o esquema primário (três doses).

O Boletim InfoGripe desta quinta-feira, 19, aponta crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 no país, ainda com baixa incidência.

Onde os casos crescem

A doença segue em alta na maioria dos estados do Centro-Sul (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), no Distrito Federal e na Bahia. No Mato Grosso, os casos graves já mostram sinais de interrupção do crescimento.

No Rio de Janeiro, a incidência de SRAG está em nível de alerta, com aumento de casos associados à Covid-19, à influenza A e B e ao metapneumovírus.

A nova linhagem PJ.2.1

A PJ.2.1 circula no Brasil e entrou no radar da Organização Mundial da Saúde (OMS), que avalia classificá-la como variante sob monitoramento. Em levantamento do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a linhagem foi encontrada em 96 dos 167 genomas sequenciados no Rio, o equivalente a 58%. As amostras foram coletadas entre 17 de outubro e 6 de novembro.

Segundo a Fiocruz, o aumento de casos no Rio coincide com a maior detecção da PJ.2.1 e pode estar ligado à circulação da nova variante, potencialmente mais transmissível, e à redução da imunidade da população.

Dados do GISAID indicam que a linhagem já foi identificada no DF, em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, mas ainda não há dados genômicos suficientes para associá-la ao aumento de casos nesses locais.

Vacinas seguem eficazes

Segundo a pesquisadora Tatiana Portella, do InfoGripe, "dados preliminares indicam que, até o momento, não há evidências de escape vacinal associado à PJ.2.1. Portanto, as vacinas disponíveis continuam sendo a principal forma de proteção contra as formas graves da doença."

Ela reforça que idosos e imunocomprometidos devem receber reforço a cada seis meses, enquanto os demais grupos prioritários, como profissionais de saúde e pessoas com comorbidades, devem tomar uma dose por ano.

Capitais em alerta

Quatro das 27 capitais estão em nível de alerta, risco ou alto risco de SRAG, com sinal de crescimento no longo prazo:

Rio de Janeiro : aumento especialmente entre crianças menores de dois anos e idosos;

: aumento especialmente entre crianças menores de dois anos e idosos; Boa Vista : crescimento concentrado em crianças menores de dois anos;

: crescimento concentrado em crianças menores de dois anos; Porto Velho : alta nas faixas de 2 a 14 anos e de 50 a 64 anos;

: alta nas faixas de 2 a 14 anos e de 50 a 64 anos; Florianópolis: aumento entre jovens e adultos de 15 a 64 anos.

Aracaju, Cuiabá e João Pessoa também têm incidência em nível de alerta, risco ou alto risco, mas sem sinal de crescimento no longo prazo.

A incidência de SRAG é mais alta entre crianças de até 2 anos, associada principalmente ao rinovírus e ao metapneumovírus. Já a mortalidade é maior entre pessoas a partir de 65 anos, e as principais causas são o rinovírus e a Covid-19.

Óbitos em 2026

Em 2026, já foram registrados 7.928 óbitos por SRAG. Desse total, 3.545 (44,7%) tiveram resultado positivo para algum vírus respiratório, 3.587 (45,2%) foram negativos e ao menos 128 (1,6%) aguardam resultado laboratorial.

Entre os óbitos positivos do ano, 32,5% foram por influenza A, 24,8% por rinovírus, 16,1% por VSR, 14,1% por Covid-19 e 9,4% por influenza B. Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, a participação do rinovírus subiu para 38,1%, e a da Covid-19, para 27,4%, seguidas por influenza A (10,7%), influenza B (9,5%) e VSR (3,6%).

Reforços em baixa

Pesquisa da Inception com a Pfizer, divulgada pelo Valor Econômico, mostra baixa adesão às doses adicionais. Um em cada quatro adultos de 18 a 59 anos com condições de risco não recebeu nenhuma dose adicional nos últimos dois anos. Nesse grupo, 86% completaram o esquema inicial e 75% tomaram ao menos uma dose adicional no período.

Entre crianças de até cinco anos, só 35% foram vacinadas contra a Covid-19 nos últimos dois anos. Dos pais ouvidos, 48% reconhecem que a doença pode causar complicações graves na infância, e 22% pretendem dar novas doses aos filhos quando houver recomendação.

Entre todos os entrevistados, 46% receberam recomendação de um profissional de saúde para se vacinar ou vacinar os filhos nos 12 meses anteriores, e 82% deles disseram ter se vacinado após a orientação.

A pesquisa ouviu 240 pessoas de todas as regiões, por questionário on-line, entre setembro e outubro: 88 adultos de 18 a 59 anos com condições de risco, 92 pessoas com 60 anos ou mais e 60 pais de crianças de até cinco anos. Todos haviam recebido a vacina contra a gripe pelo SUS em 2025 ou 2026.