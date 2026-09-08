Pesquisa Quaest em SP: Marina e Derrite empatam na disputa ao Senado

A corrida pelas duas cadeiras de São Paulo no Senado segue apertada entre os três nomes mais bem posicionados.

Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, Marina Silva (Rede) e Guilherme Derrite (PP) aparecem empatados na liderança, com 14% das intenções de voto cada um.

Simone Tebet (PSB) vem logo atrás, com 12%, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais da pesquisa, o que configura um empate técnico entre os três primeiros colocados.

Como cada eleitor paulista escolhe dois nomes para o Senado neste ano, os percentuais divulgados somam as menções ao primeiro e ao segundo voto de cada entrevistado, reduzidas a uma base de 100%.

Como está a disputa?

Depois de Marina, Derrite e Tebet, o pelotão intermediário é formado por André do Prado (PL), com 7%, e Ricardo Salles (Novo), com 3%. Nenhum dos demais nomes testados passa de 1%.

Em relação à rodada anterior, de 25 de agosto, tanto Marina quanto Derrite avançaram dois pontos percentuais, saindo de 12% cada.

Tebet cresceu um ponto, de 11% para 12%. Prado ficou estável, e Salles recuou de 4% para 3%.

Essa é a primeira pesquisa a medir o efeito da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, que começou a ser exibida em 28 de agosto, o que ajuda a explicar o avanço dos três candidatos mais bem posicionados.

Quando os votos são analisados separadamente, Derrite tem o maior percentual individual para a primeira vaga, com 20%, enquanto Marina lidera a preferência pela segunda vaga, com 11%.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são sugeridos ao eleitor, o cenário é diferente: Marina e Tebet aparecem empatadas com 3% cada, o candidato do Partido Progressista tem 2%, e a esmagadora maioria, 88% dos entrevistados, ainda não sabe em quem votar sem ver uma lista de candidatos.

O quadro também reflete o alinhamento político de cada campo. Marina e Tebet integram a coligação que apoia a candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo paulista, enquanto Derrite e Prado disputam pela coligação que sustenta a reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência.

O cenário eleitoral paulista para o Senado já havia se mostrado disputado em levantamentos anteriores, com os mesmos três nomes revezando a ponta ao longo do ano.

A pesquisa Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas com 16 anos ou mais, entre os dias 4 e 7 de setembro, por meio de entrevistas presenciais.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00959/2026.