Na Faria Lima, Cury diz que não apoiaria Lula em 'hipótese nenhuma' no 2º turno

O escritor e candidato à presidência da República, Augusto Cury (Avante), afirmou nesta quinta-feira, 10, que não apoiaria em hipótese nenhuma o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

"Não apoiaria nem 0,01%. O modelo do PT tem que ser aposentado", disse durante evento da Genial Investimentos, na Faria Lima, em São Paulo.

Terceiro colocado nas últimas pesquisas eleitorais, com percentuais entre 8% e 11%, Cury virou a grande novidade de uma eleição em que Lula e Flávio concentram quase 80% das intenções de voto.

Questionado se apoiaria Flávio ou declararia neutralidade, o escritor disse que o senador "está atolado com o banco Master", mas disse que poderia declarar apoio caso ele prove que "não é corrupto".

"Eu não ficaria neutro. Ele teria que provar que não é corrupto e explicar o Dark Horse. [...] Se ele se explicar, todo mundo apoia", afirmou.

Durante mais de uma hora, Cury arrancou aplausos da plateia de investidores da Faria Lima quando afirmou que pretende realizar uma reforma no Supremo Tribunal Federal e defendeu uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes.

Mais informações em instantes.