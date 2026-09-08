A corrida eleitoral para o governo de São Paulo aponta vantagem para o atual chefe do Executivo paulista. Segundo a pesquisa Futura, divulgada nesta terça-feira, 8, Tarcísio de Freitas (Republicanos) registra 54% das intenções de voto no primeiro turno estimulado. Seu principal adversário, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), registra 31,5%.

Entre os demais nomes testados no cenário de primeiro turno, Policial Edjane (Agir) e Vera Lúcia (PSTU) têm 0,8% cada, seguidas por Carlos Machado (PCB), com 0,7%. Izadora Dias (PCO) soma 0,6% e Vivian Mendes (UP) pontua com 0,4%. Os votos brancos e nulos somam 5,7%, enquanto 5,5% dos eleitores não sabem ou não responderam.

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Em um cenário de embate entre os dois principais candidatos, Tarcísio atinge 57,1% no segundo turno, contra 34,5% de Fernando Haddad. Neste recorte da pesquisa, votos em branco ou nulos totalizam 5,2%, e os eleitores indecisos representam 3,1%.

A força eleitoral do atual governador também se reflete no levantamento espontâneo, quando os nomes não são apresentados previamente ao entrevistado. Sem estímulo, Tarcísio lidera com 39,2%, enquanto Haddad é lembrado por 19,1% dos eleitores. Indecisos somam 34,3% nesta modalidade.

Rejeição e avaliação da atual gestão estadual

A pesquisa avaliou os índices de resistência do eleitorado paulista, nos quais Fernando Haddad possui 51,5% de rejeição, o maior índice entre todos os testados. Do outro lado da disputa, Tarcísio de Freitas é rejeitado por 28% dos entrevistados.

O desempenho eleitoral do governador está atrelado à percepção sobre o seu mandato. A gestão de Tarcísio possui 52,2% de avaliação ótima ou boa, enquanto 22,4% a consideram ruim ou péssima. No conceito de satisfação geral, 61,7% aprovam o governo paulista e 33% o desaprovam.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 1.600 eleitores entre 02 e 04 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo SP-00152/2026.