CBF escolhe Brasília para primeira final em jogo único da Copa do Brasil

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu Brasília como sede da final da Copa do Brasil de 2026. A decisão será disputada em 6 de dezembro, no estádio Mané Garrincha, e marcará a primeira final em jogo único da história do torneio, que desde sua criação teve decisões realizadas em partidas de ida e volta.

A escolha da capital federal encerra o calendário do futebol brasileiro em 2026. O governo do Distrito Federal apresentou a candidatura para receber a partida, e a proposta foi aceita pela direção da entidade para a estreia do novo formato da competição.

O estádio Mané Garrincha já recebeu outros torneios definidos em partida única, como a Supercopa do Brasil, confronto entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Em 2026, a arena sediou a vitória do Corinthians sobre o Flamengo pela competição.

As semifinais da Copa do Brasil contam com Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras e Vasco. Em sorteio realizado nesta quinta-feira, 10, na sede da CBF, ficou definido que o Atlético-MG terá o mando de campo no segundo jogo contra o Grêmio, enquanto o Vasco decidirá em casa o confronto diante do Palmeiras.

As datas e os horários das partidas ainda serão divulgados pela confederação após negociações com as emissoras responsáveis pela transmissão do torneio. A previsão inicial para os confrontos é de realização nos dias 1º e 8 de novembro.

CBF define acordo de transmissão da Copa do Brasil até 2030

A CBF também anunciou um novo contrato de transmissão para a Copa do Brasil entre 2027 e 2030. Segundo a entidade, o acordo supera R$ 4 bilhões e contempla os direitos de exibição do torneio durante o período.

O pacote de transmissão inclui partidas exibidas pelos veículos do Grupo Globo, pelo Prime Video, serviço de streaming da Amazon, e por uma terceira emissora que ainda será anunciada. O contrato também contempla as edições da Supercopa do Brasil entre 2028 e 2031.

O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a negociação representa um novo ciclo comercial para a Copa do Brasil e amplia a distribuição dos jogos da competição.

"Este é um momento histórico para a Copa do Brasil e para o futebol brasileiro. Estamos construindo um novo ciclo para uma competição que representa a dimensão e a diversidade do nosso futebol", disse o dirigente.

Xaud afirmou que o acordo busca ampliar o alcance das partidas para torcedores de diferentes regiões do país. "Essa negociação amplia o valor, a visibilidade e o alcance da Copa do Brasil. Acima de tudo, cria novas possibilidades para que mais brasileiros acompanhem seus clubes, independentemente de onde estejam", declarou.