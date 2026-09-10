Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Quem é Mario Frias, alvo da PF em investigação sobre filme ‘Dark Horse’

Operação Make Up investiga repasse de dinheiro público à produção do filme ‘Dark Horse’. Frias é roteirista e produtor-executivo do projeto

Mario Frias: ex-galã é alvo de operação da PF que investiga financiamento de filme sobre Bolsonaro (Portal Correio/Reprodução)

Mario Frias: ex-galã é alvo de operação da PF que investiga financiamento de filme sobre Bolsonaro (Portal Correio/Reprodução)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12h17.

Priorizar nos meus resultados Google

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) foi um dos alvos da Operação Make Up, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 10, pela Polícia Federal (PF). A força-tarefa investiga o repasse de dinheiro público no financiamento do filme ‘Dark Horse’, inspirado na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Frias é roteirista e produtor-executivo do projeto.

A investigação apura supostos desvios de emendas parlamentares que estariam ligados à produtora do longa. Segundo a PF, “as investigações apontam a existência de uma organização criminosa, formada por agentes públicos e privados, suspeita de direcionar os valores recebidos para empresas subcontratadas de forma irregular, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados”.

Segundo auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), que participou da operação, Frias teria indicado R$ 2 milhões em emendas a empresas ligadas a Karina Gama, produtora do filme, como gastos não comprovados.

Quem é Mario Frias?

Mario Luís Frias tem 54 anos, nasceu na cidade do Rio de Janeiro e começou a vida pública como ator de televisão. No final da década de 1990, estrelou ‘Malhação’, da rede Globo, e participou de novelas e produções da emissora como ‘Senhora do Destino’ e ‘O Beijo do Vampiro’.

Nos anos 2000, realizou trabalhos na Record, com ‘Os Mutantes’ e mais tarde com a novela bíblica ‘A Terra Prometida’, e na Band, com ‘Floribella’. Também chegou a apresentar programas de televisão, como ‘O Último Passageiro’, na RedeTV!.

Sua estreia na política aconteceu durante o governo de Jair Bolsonaro, em 2020. Entre junho daquele ano e março de 2022, Mario Frias esteve à frente da Secretaria Especial da Cultura, cargo que, até então, era da atriz Regina Duarte. Em seu primeiro dia de mandato, Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura, criando, em seu lugar, a secretaria.

Em 2022, Frias foi eleito deputado federal por São Paulo pelo PL, partido do ex-presidente, com 122.564 votos, mandato que assumiu em 2023.

Durante o exercício do cargo político, o ator voltou à produção audiovisual como roteirista e produtor-executivo de ‘Dark Horse’, um longa-metragem inspirado na vida e trajetória política de Bolsonaro, papel interpretado pelo ator estadunidense Jim Caviezel.

Neste ano, Frias é novamente candidato a deputado federal pelo mesmo partido.

Alvo da PF

Mario Frias voltou aos holofotes quando o financiamento da produção foi questionada em uma reportagem do Intercept Brasil, que expôs uma troca de mensagens entre o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela fraude do Banco Master.

O Intercept também divulgou mensagens e áudios entre Frias e Vorcaro, em que o deputado agradece o empresário pelo apoio ao filme. Segundo investigações da PF, Vorcaro teria repassado cerca de R$ 61 milhões à produção.

A publicação aconteceu depois de uma declaração de Frias que a produção não havia recebido “um único centavo” do banqueiro.

Posteriormente, ele voltou atrás e disse que Vorcaro e o Master não eram investidores diretos do filme, que apenas havia uma relação jurídica com a empresa Entre Investimentos, do empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, o “Mineiro”, delator do caso Master.

Mario Frias também é alvo de outra investigação no STF que apura repasses feitos por Vorcaro e o objetivo desses recursos.

Acompanhe tudo sobre:Polícia FederalFilmesCorrupção

Mais de Brasil

Na Faria Lima, Cury diz que não apoiaria Lula em 'hipótese nenhuma' no 2º turno

PF faz operação para investigar financiamento do filme 'Dark Horse'

Caixa entra em greve por tempo indeterminado; veja o que está em jogo

Crise no STF: a linha do tempo do embate entre Moraes e Mendonça

Mais na Exame

Esporte

Semifinais da Copa do Brasil 2026: confira os mandos de campo

Inteligência Artificial

Fim da humanidade? Alerta sobre efeitos da IA impulsionam vendas de livros há duas décadas

Minhas Finanças

Em negação, brasileiro se diz planejado, mas não tem reserva e contrai dívidas

Economia

Petrobras volta atrás e cancela aumento anunciado para a gasolina