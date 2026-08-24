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Real Time Big Data: Derrite tem 18% e Tebet, 17%, na disputa ao Senado em SP

Cenário consolidado aponta empate técnico na liderança pelas vagas de São Paulo

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Carlos Moura/Agência Senado)

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Carlos Moura/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 13h41.

Última atualização em 24 de agosto de 2026 às 14h04.

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A corrida pelas duas vagas de São Paulo no Senado apresenta um cenário competitivo, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 24. No levantamento estimulado consolidado, Guilherme Derrite (PP) tem 18% das intenções de voto, em empate técnico com Simone Tebet (PSB), com 17%.

Na sequência, disputando de perto, aparecem André do Prado (PL) com 15% e Marina Silva (Rede) com 14%, evidenciando uma fragmentação do eleitorado no limite da margem de erro de dois pontos.

Entre os demais nomes testados para a corrida ao Legislativo, Ricardo Salles (Novo) pontua com 10%, seguido por Soninha Francine (Cidadania) com 3%. Guto Schiavetto (Missão) e Geraldo Rufino (Podemos) marcam 2% cada.

Os candidatos Petter Maahs (PCB), William Teixeira (Agir), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Ednelson Cesaretti (PCO), Dra. Eliana Ferreira (PSTU) e Weller Gonçalves (PSTU), juntos, somaram 2%.

Enquanto isso, os votos brancos e nulos somam 8% no cenário de simulação de primeiro e segundo votos reduzido e proporcional. Outros 9% não souberam ou não quiseram responder.

Na análise separada dos votos, quem lidera o primeiro voto é Derrite, com 21%, seguido por Tebet, com 19%, Marina, com 16%, e André do Prado, com 14%. No segundo voto, André do Prado tem a liderança, com 17%, seguido por Tebet, com 15%, e Derrite, com 14%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 22 de agosto de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-01347/2026.

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