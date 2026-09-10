Nubank inicia operação nos EUA com conta bancária e cartão de crédito

O Nubank inicia nesta quinta-feira, 10, sua operação nos Estados Unidos, primeiro movimento da instituição para além da América Latina. A companhia chega ao mercado americano com uma conta bancária, cartão de crédito e serviços de transferências, enquanto apresenta também o Nu Global, uma conta digital multimoeda voltada a clientes que movimentam dinheiro entre diferentes países.

A expansão ocorre após um trimestre recorde para a companhia. A base de clientes do Nu ultrapassou 140 milhões, o lucro líquido trimestral superou US$ 1 bilhão e o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) passou de 32%. No Brasil, o banco afirma atender mais de 60% da população adulta; no México, é o maior banco digital, enquanto na Colômbia ocupa a quarta posição entre as instituições financeiras em depósitos.

Como funciona o Nu nos Estados Unidos

A entrada nos EUA acontece inicialmente por meio de um modelo de banco parceiro. A Nu Account oferece rendimento diário de 3,50% ao ano sobre os dólares depositados. Os recursos ficam mantidos no Lead Bank, parceiro da companhia e membro do FDIC, sistema americano de seguro de depósitos.

A conta também inclui cartão de débito de metal de edição limitada, ferramentas para separar dinheiro em metas de economia, pagamento de contas e transferências locais e internacionais. No lançamento, os clientes poderão enviar dinheiro para Brasil, México e Colômbia; a empresa pretende ampliar a lista para outros países.

O rendimento pode chegar a 4,50% ao ano em uma meta de economia de até US$ 10 mil, desde que o cliente vincule a conta ao Cartão de Crédito Nu e faça transações que atendam aos critérios de elegibilidade.

No cartão de crédito, emitido em parceria com a Mastercard, não há cobrança de anuidade e o cashback é de 1,5% sobre todas as compras, sem limite. A empresa prevê elevar o percentual para 2% para clientes que cumprirem as condições de elegibilidade. O produto também oferece benefícios da categoria Mastercard World Elite e cartão de metal premium de edição limitada.

“A combinação de obsessão pelo cliente com nosso modelo bancário totalmente móvel nos permite repassar eficiências diretamente de volta aos nossos clientes, tudo a serviço de construir a melhor solução bancária móvel para o dia a dia”, disse Cristina Junqueira, Co-Fundadora e CEO do Nu US.

“Queremos conquistar o lugar de principal relacionamento bancário das pessoas, e capturar mesmo que uma pequena fatia do mercado americano será transformador para o nosso negócio.”

A companhia aposta no tamanho do mercado americano para sustentar a expansão. Segundo dados do BCG citados pelo Nu, a receita do varejo bancário nos Estados Unidos cresceu a uma taxa anual composta de 7% entre 2019 e 2024, chegando a aproximadamente US$ 1,2 trilhão. A estimativa é que o mercado se aproxime de US$ 1,4 trilhão até 2029. Ao mesmo tempo, bancos e outras instituições financeiras cobram dos consumidores cerca de US$ 82 bilhões em taxas por ano, segundo a companhia.

O movimento nos EUA começou a ser preparado em 2025. Em setembro daquele ano, o Nu solicitou ao Office of the Comptroller of the Currency (OCC) uma licença bancária nacional e recebeu aprovação condicional em janeiro de 2026. O lançamento desta quinta-feira, porém, ocorre por meio de um banco parceiro, enquanto a empresa avança na estruturação de sua operação local.

Nu Global: conta em moedas digitais

Além da operação americana, o Nu apresenta o Nu Global, produto voltado a pessoas que vivem, trabalham ou movimentam recursos entre diferentes países. A conta permite enviar e receber dinheiro em mais de 35 países, com transferências rápidas e sem tarifas, inicialmente para destinos na Europa e na América Latina.

“A entrada nos EUA é um passo estratégico na evolução do Nu para uma plataforma global de serviços financeiros digitais. Mas construir essa plataforma também significa olhar além de qualquer mercado individual para problemas que são universais”, explica David Vélez, fundador e CEO do Nu.

“Hoje, cada vez mais pessoas têm vidas sem fronteiras, e o dinheiro é frequentemente a parte mais difícil de gerenciar: múltiplos aplicativos, taxas de câmbio confusas, longas esperas e altas taxas. Foi daí que nasceu a ideia do Nu Global”, continua.

A conta funciona com dólares e euros digitais: os depósitos são convertidos em USDC ou EURC, stablecoins pareadas, respectivamente, ao dólar e ao euro. Os saldos em USDC têm rendimento diário de 3,50% ao ano, enquanto os mantidos em EURC rendem 2,20% ao ano.

O produto inclui ainda um cartão virtual Mastercard para compras internacionais, com câmbio, segundo a empresa, sem markups. Os usuários podem manter e negociar uma seleção de ativos digitais, como Bitcoin e Ethereum, dentro do próprio aplicativo.

Integrações com Brasil, Colômbia, México e Estados Unidos estão previstas para os próximos meses. O aplicativo também terá atendimento multilíngue 24 horas por dia.

Segundo dados do Banco Mundial citados pelo Nu, mais de 300 milhões de pessoas vivem e trabalham atravessando fronteiras todos os anos. Em 2025, esse grupo movimentou cerca de US$ 800 bilhões internacionalmente. Em média, 6% dos recursos são consumidos por taxas e margens de câmbio, enquanto algumas transferências podem levar dias para chegar ao destinatário.