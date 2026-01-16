Lula afirma que salário mínimo de R$ 1.621 é baixo: 'Vamos trabalhar para que melhore'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que o valor atual do salário mínimo, fixado em R$ 1.621 desde janeiro, é insuficiente. Em discurso durante a cerimônia na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, ele também afirmou que continuará adotando medidas para elevar o piso nacional.

O evento, realizado nesta sexta-feira, 16 de janeiro, marcou o lançamento da medalha comemorativa dos 90 anos do salário mínimo. A solenidade ocorreu na sede da Casa da Moeda do Brasil, localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste da capital fluminense. O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, participou do evento, mas não fez declarações públicas.

“Uma coisa importante é que nós não estamos fazendo desse ato uma apologia ao valor do salário mínimo. Porque o valor do salário mínimo é muito baixo no Brasil. Nós estamos fazendo apologia aqui da ideia de um presidente da República que, em 1936, criou a possibilidade de estabelecer um salário que garantisse aos trabalhadores os direitos elementares que todos nós temos direito. A gente morar, a gente comer, a gente estudar e a gente ter o direito de ir e vir. E desde que foi criado, o salário mínimo não preenche esses requisitos da intenção da lei”, frisou Lula.

Lula afirmou que o objetivo do governo é aumentar a renda das pessoas, mas essa não será uma tarefa fácil e deve enfrentar vários desafios.

"Quando a gente tentou dizer que aumentaria o salário mínimo, todo mundo falou que isso quebraria a economia e as empresas. Tem gente que dá R$ 1 mil de gorjeta para tomar um uísque e não quer pagar o desgraçado do salário mínimo para o povo pobre. Esse cara acha que vai quebrar o país. A gente precisa enfrentar esse debate".

E acrescentou: "Eu acho que o salário mínimo é muito pouco. Todos nós temos a obrigação de lutar para que ele melhore. E é difícil porque é muita gente. Quando você individualiza e pensa ‘vou dar R$ 50 para o Galípolo’, você acha que é pouco e que dá. Mas, quando você percebe que, assim como ele, existem 30 milhões de pessoas e multiplica 50 por 30, chega a um volume de dinheiro que não cabe no orçamento".

Distribuição de riqueza

