BTG/Nexus: Lula tem 49% e Flávio Bolsonaro, 43%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 43%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15.

O levantamento mostra o presidente à frente do principal adversário testado pelo instituto. Os votos em branco, nulos ou de eleitores que afirmam não votar somam 8%, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

A série histórica mostra que os dois apareciam empatados em março, com 46% cada. Em abril, Lula passou a liderar numericamente por 46% a 45%. Em maio, a vantagem subiu para quatro pontos, chegando agora a seis pontos percentuais.

Desde março, Lula cresceu três pontos no cenário de segundo turno contra Flávio Bolsonaro, enquanto o senador recuou três pontos.

Lula lidera contra Zema, Caiado e Renan

O instituto também simulou disputas de segundo turno entre Lula e outros nomes cotados para a eleição presidencial de 2026.

Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 49% das intenções de voto, enquanto o adversário registra 39%. Os votos em branco, nulos ou de eleitores que afirmam não votar somam 11%, e 1% não soube responder.

No cenário contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente tem 48%, contra 39% do adversário. Nesse caso, 11% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas, enquanto 2% não souberam responder.

Já em uma eventual disputa contra Renan Santos, fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Lula registra 49%, ante 36% do adversário. Os votos em branco, nulos ou de quem não pretende votar alcançam 13%, enquanto 2% não souberam responder.

Entre os cenários testados, a maior vantagem de Lula ocorre contra Renan Santos, com 13 pontos percentuais de diferença.

A série histórica indica que Lula ampliou sua vantagem também sobre outros adversários. Contra Romeu Zema, o petista passou de 46% em março para 49% em junho, enquanto o governador mineiro oscilou de 40% para 39%.

No confronto contra Ronaldo Caiado, Lula avançou de 46% para 48% desde março, enquanto o governador goiano recuou de 41% para 39%.

Lula lidera entre mulheres, idosos e nordestinos

O detalhamento do cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro mostra diferenças relevantes entre os segmentos do eleitorado.

Entre as mulheres, Lula registra 55% das intenções de voto, contra 37% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o cenário se inverte, com 49% para o senador e 42% para o presidente.

Por faixa etária, Lula lidera entre os eleitores de 16 a 24 anos, com 46% contra 38%, entre aqueles de 41 a 59 anos, por 50% a 43%, e entre os entrevistados com 60 anos ou mais, por 56% a 39%.

Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente apenas entre os eleitores de 25 a 40 anos, com 48% contra 44%.

No recorte por escolaridade, Lula alcança sua maior vantagem entre os entrevistados com ensino fundamental, registrando 62% contra 34% de Flávio Bolsonaro. Já o senador lidera entre aqueles com ensino médio, por 49% a 41%, e entre os que possuem ensino superior, por 45% a 42%.

Regionalmente, o principal reduto de Lula continua sendo o Nordeste, onde alcança 66% das intenções de voto, contra 28% de Flávio Bolsonaro.

O senador lidera no Norte/Centro-Oeste, com 52% contra 40%, e no Sul, por 51% a 38%.

No Sudeste, os dois aparecem empatados, com 45% cada.

Entre os eleitores com renda familiar de até um salário mínimo, Lula registra 59% contra 34% de Flávio Bolsonaro. Já entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, o senador lidera por 51% a 41%.

No recorte religioso, Lula aparece à frente entre católicos, com 53% contra 40%, entre pessoas de outras religiões, por 53% a 36%, e entre os que afirmam não possuir religião, por 60% a 26%.

Flávio Bolsonaro mantém ampla vantagem entre os evangélicos, segmento no qual registra 59% das intenções de voto, contra 34% do presidente.

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.017 eleitores por telefone entre os dias 12 e 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 49%

Flávio Bolsonaro: 43%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

NS/NR: 1%

Lula x Romeu Zema

Lula: 49%

Romeu Zema: 39%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

NS/NR: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 48%

Ronaldo Caiado: 39%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

NS/NR: 2%

Lula x Renan Santos