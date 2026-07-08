Caiado chama de "ináceitável" postura de Flávio Bolsonaro sobre tarifaço

O pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, voltou a subir o tom contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira, 8, ao criticar a atuação do adversário em relação às tarifas comerciais aplicadas pelo governo dos Estados Unidos.

Durante participação no evento "Agenda dos Presidenciáveis", promovido pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), em Brasília, Caiado classificou como "inaceitável" a posição adotada por Flávio por se colocar no debate e defender que a aplicação das tarifas fosse postergada para depois das eleições brasileiras.

Na véspera, Flávio Bolsonaro participou de uma audiência promovida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), responsável por uma investigação que poderá resultar na adoção de novas tarifas sobre produtos brasileiros.

Em documento encaminhado às autoridades americanas, o senador argumentou que a medida deveria ser suspensa até o fim do processo eleitoral, afirmando que o tema poderia beneficiar politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Posteriormente, Flávio afirmou que sua posição era pelo cancelamento, e não apenas pelo adiamento das tarifas.

Ao comentar o episódio, Caiado afirmou que questões relacionadas ao comércio exterior devem ser tratadas sob a ótica dos interesses nacionais e criticou o que classificou como uma estratégia vinculada ao calendário eleitoral. Segundo ele, defender o adiamento da medida transmite um sinal inadequado sobre os impactos econômicos para o país.

"Temos falhas de um candidato, e todo respeito a ele, do Flávio, em se colocar em uma sessão nos EUA, e dizer que adie a tributação a partir da eleição. É inaceitável isso, você tem que estar dentro do jogo para saber o peso disso para o país", afirmou Caiado.

"Voto em Flávio reelege Lula", diz Caiado

Além das críticas ao posicionamento sobre o tarifaço, Caiado voltou a questionar a viabilidade eleitoral da candidatura de Flávio Bolsonaro.

Questionado por jornalistas se os desgastes recentes enfrentados pelo senador fortalecem sua própria candidatura, o ex-governador de Goiás afirmou que um eventual voto em Flávio acabaria favorecendo a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para Caiado, a oposição precisa definir ainda no primeiro turno um nome capaz de enfrentar o atual presidente com maior competitividade.

"Diante do cenário atual, como todas as pessoas sabem, muitos ainda não querem confessar, se você votar no Flávio, vai eleger o Lula. Essa é a verdade. O que temos que analisar é qual vai ser o candidato aprovado no primeiro turno com condições de disputar com Lula", disse o ex-governador.

As declarações reforçam a estratégia adotada por Caiado desde o lançamento oficial de sua chapa presidencial, na semana passada, quando anunciou o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, como seu candidato a vice-presidente.

Na ocasião, o pré-candidato também havia defendido que uma candidatura de centro-direita teria melhores condições de atrair eleitores independentes em um eventual segundo turno do que uma chapa liderada por Flávio Bolsonaro.