Pesquisa AtlasIntel: Lula tem 47,7% e Flávio Bolsonaro, 37%, em Alagoas

A campanha presidencial segue acirrada em Alagoas. De acordo com dados divulgados pela pesquisa AtlasIntel nesta quinta-feira, 10, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47,7% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 37%.

A diferença entre os dois candidatos é de 10,7 pontos percentuais. Não há registro de uma pesquisa anterior do mesmo instituto no material disponível para comparação com a rodada atual.

O escritor Augusto Cury (Avante) aparece na sequência, com 7,1%. Renan Santos (Missão) tem 3,4%, e Ronaldo Caiado (PSD), 2,3%. Zema (Novo) registra 0,3%, e Samara (UP), 0,1%. Brancos e nulos somam 1,3%, enquanto 0,6% não souberam ou não responderam.

Entre os votos válidos, ou seja, descontados brancos, nulos e indecisos, Lula tem 48,7% e Flávio Bolsonaro, 37,8%. Não há dados de pesquisa anterior do mesmo instituto disponíveis para avaliar a evolução das intenções de voto de Lula e Flávio Bolsonaro entre rodadas.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula tem 50,6%, contra 40% do adversário. Brancos, nulos e indecisos somam 9,4%, uma porcentagem relevante que pode ajudar a decidir a eleição.

A distância entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno é de 10,6 pontos percentuais. Entre os votos válidos, Lula tem 55,9% e Flávio Bolsonaro, 44,1%.

A pesquisa também testou outros cenários de segundo turno para presidente. Contra o escritor Augusto Cury, Lula tem 46,5%, uma vantagem de 10,2 pontos. Contra Ronaldo Caiado, a vantagem de Lula sobe para 20 pontos (50,6% a 30,6%).

Contra Zema, Lula vence por 51,7% a 30,6% (21,1 pontos de diferença). E contra Renan Santos, a distância é a maior entre os cenários testados: 50,3% a 25,6%, ou 24,7 pontos.

Rejeição dos candidatos

O levantamento também perguntou para os eleitores em quem eles não votariam em nenhum cenário. Flávio Bolsonaro tem 44,9% de rejeição, o mesmo índice registrado por Jair Bolsonaro no último pleito, em 2022. Lula aparece com 42,4% de rejeição.

Os demais candidatos têm: Augusto Cury 25,0% e Renan Santos, 41,8%.

Flávio Bolsonaro é rejeitado por 44,9% dos entrevistados, enquanto 42,4% dizem que não votariam em Lula. Ainda, 46% consideram que o Brasil está traçando um mau caminho.

Desempenho entre grupos do eleitorado

Por fim, a AtlasIntel avaliou o desempenho dos candidatos entre grupos com distintos níveis de escolaridade.

Entre os eleitores com ensino fundamental, Lula tem 67,9%, contra 22,8% de Flávio Bolsonaro. Já entre os eleitores com ensino médio, o quadro se inverte: Flávio Bolsonaro tem 52,4%, contra 31,4% de Lula.

O recorte por voto no segundo turno da eleição presidencial de 2022 mostra uma divisão ainda mais marcada: entre quem votou em Lula naquele ano, o petista tem 86,1% das intenções de voto agora, contra 2,6% de Flávio Bolsonaro.

Já entre os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro em 2022, Flávio Bolsonaro tem 89,6%, contra apenas 0,2% de Lula.

O Instituto AtlasIntel ouviu 1.208 eleitores entre os dias 4 e 9 de setembro de 2026. As entrevistas foram feitas por recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), método em que os entrevistados são recrutados durante a navegação de rotina na internet. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números AL-00447/2026 e BR-07020/2026. O contratante da pesquisa não é informado no material disponibilizado.