Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo de Alagoas?

Eleições Alagoas: após quase desistir da disputa, JHC crava o nome para concorrer ao governo do estado
Colaboradora
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14h42.
A disputa pelo Governo de Alagoas nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas confirmadas após o encerramento do prazo de registro da Justiça Eleitoral. A corrida pelo Palácio República dos Palmares coloca em lados opostos nomes tradicionais e reacende rivalidades históricas na política estadual.
Conheça os principais candidatos ao governo de Alagoas nas eleições de 2026:
Os programas de governo são as peças centrais que norteiam a campanha dos candidatos, demonstrando aos eleitores as prioridades de cada chapa.
O candidato JHC apoia seu discurso no capital político acumulado enquanto prefeito de Maceió. Ele propõe a expansão de programas sociais na área de habitação e assistência, foca na modernização dos serviços públicos e promete atrair maiores investimentos privados para impulsionar o turismo e a economia no estado.
Renan Filho, por sua vez, conta com o apoio do governo federal, e destaca a continuidade de grandes obras de infraestrutura que marcaram seus mandatos anteriores. Sua plataforma inclui propostas para melhorar os índices de educação, avançar nas parcerias de saneamento básico e fortalecer a rede estadual de saúde.
Lenilda Luna, do UP, tem como foco principal da campanha o combate à desigualdade habitacional. Seu programa de governo inclui a proposta de "zerar o déficit habitacional" utilizando prédios ociosos, além da reestruturação e estatização de serviços essenciais, e fortalecimento das políticas voltadas aos movimentos sociais e à classe trabalhadora.
Márcio Jambo foca seu discurso no papel de novidade e renovação administrativa, defendendo um choque de gestão, pautas anticorrupção e um olhar para a saúde pública e a educação com viés mais conservador.
A eleição em Alagoas seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026