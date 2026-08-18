Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo de Alagoas?

Confira quem são os candidatos a governador de Alagoas nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação.

Eleições Alagoas: após quase desistir da disputa, JHC crava o nome para concorrer ao governo do estado

Eleições Alagoas: após quase desistir da disputa, JHC crava o nome para concorrer ao governo do estado

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14h42.

Priorizar nos meus resultados Google

A disputa pelo Governo de Alagoas nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas confirmadas após o encerramento do prazo de registro da Justiça Eleitoral. A corrida pelo Palácio República dos Palmares coloca em lados opostos nomes tradicionais e reacende rivalidades históricas na política estadual.

 Conheça os principais candidatos ao governo de Alagoas nas eleições de 2026:

  • JHC (PSDB): Ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, consolidou sua força política na capital alagoana e agora busca o cargo de governador pelo PSDB, com Célia Rocha como candidata a vice;
  • Lenilda Luna (UP): Aos 59 anos, a jornalista, pedagoga e radialista representa a Unidade Popular. Ela já disputou a Prefeitura de Maceió e tem forte ligação com os movimentos sociais;
  • Márcio Jambo (Democrata): Concorrendo pelo partido Democrata (número 35), Márcio Jambo é natural de Alagoas e disputa o cargo em chapa com a candidata a vice Jaudinete Pontes;
  • Renan Filho (MDB): Ex-governador de Alagoas (2015 a 2022) e ex-ministro dos Transportes, Renan Filho retorna à disputa estadual embalado por uma aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quais as principais propostas dos candidatos ao governo de Alagoas?

Os programas de governo são as peças centrais que norteiam a campanha dos candidatos, demonstrando aos eleitores as prioridades de cada chapa.

 O candidato JHC apoia seu discurso no capital político acumulado enquanto prefeito de Maceió. Ele propõe a expansão de programas sociais na área de habitação e assistência, foca na modernização dos serviços públicos e promete atrair maiores investimentos privados para impulsionar o turismo e a economia no estado.

Renan Filho, por sua vez, conta com o apoio do governo federal, e destaca a continuidade de grandes obras de infraestrutura que marcaram seus mandatos anteriores. Sua plataforma inclui propostas para melhorar os índices de educação, avançar nas parcerias de saneamento básico e fortalecer a rede estadual de saúde.

Lenilda Luna, do UP, tem como foco principal da campanha o combate à desigualdade habitacional. Seu programa de governo inclui a proposta de "zerar o déficit habitacional" utilizando prédios ociosos, além da reestruturação e estatização de serviços essenciais, e fortalecimento das políticas voltadas aos movimentos sociais e à classe trabalhadora.

Márcio Jambo foca seu discurso no papel de novidade e renovação administrativa, defendendo um choque de gestão, pautas anticorrupção e um olhar para a saúde pública e a educação com viés mais conservador.

Quando vai ser a eleição para o governo de Alagoas?

A eleição em Alagoas seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Alagoas
Próximo

Mais de Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Fachin dá 24 horas para PF informar sobre dados extraídos do celular de Vorcaro

São Paulo tem setembro mais chuvoso dos últimos 30 anos, afirma prefeitura

Fachin fixa data para julgar casos de Moraes e Mendonça no STF; entenda

Mais na Exame

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD

Mundo

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir