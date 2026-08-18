Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo de Alagoas?

A disputa pelo Governo de Alagoas nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas confirmadas após o encerramento do prazo de registro da Justiça Eleitoral. A corrida pelo Palácio República dos Palmares coloca em lados opostos nomes tradicionais e reacende rivalidades históricas na política estadual.

Conheça os principais candidatos ao governo de Alagoas nas eleições de 2026:

JHC (PSDB): Ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, consolidou sua força política na capital alagoana e agora busca o cargo de governador pelo PSDB, com Célia Rocha como candidata a vice;

Ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, consolidou sua força política na capital alagoana e agora busca o cargo de governador pelo PSDB, com Célia Rocha como candidata a vice; Lenilda Luna (UP): Aos 59 anos, a jornalista, pedagoga e radialista representa a Unidade Popular. Ela já disputou a Prefeitura de Maceió e tem forte ligação com os movimentos sociais;

Aos 59 anos, a jornalista, pedagoga e radialista representa a Unidade Popular. Ela já disputou a Prefeitura de Maceió e tem forte ligação com os movimentos sociais; Márcio Jambo (Democrata): Concorrendo pelo partido Democrata (número 35), Márcio Jambo é natural de Alagoas e disputa o cargo em chapa com a candidata a vice Jaudinete Pontes;

Concorrendo pelo partido Democrata (número 35), Márcio Jambo é natural de Alagoas e disputa o cargo em chapa com a candidata a vice Jaudinete Pontes; Renan Filho (MDB): Ex-governador de Alagoas (2015 a 2022) e ex-ministro dos Transportes, Renan Filho retorna à disputa estadual embalado por uma aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quais as principais propostas dos candidatos ao governo de Alagoas?

Os programas de governo são as peças centrais que norteiam a campanha dos candidatos, demonstrando aos eleitores as prioridades de cada chapa.

O candidato JHC apoia seu discurso no capital político acumulado enquanto prefeito de Maceió. Ele propõe a expansão de programas sociais na área de habitação e assistência, foca na modernização dos serviços públicos e promete atrair maiores investimentos privados para impulsionar o turismo e a economia no estado.

Renan Filho, por sua vez, conta com o apoio do governo federal, e destaca a continuidade de grandes obras de infraestrutura que marcaram seus mandatos anteriores. Sua plataforma inclui propostas para melhorar os índices de educação, avançar nas parcerias de saneamento básico e fortalecer a rede estadual de saúde.

Lenilda Luna, do UP, tem como foco principal da campanha o combate à desigualdade habitacional. Seu programa de governo inclui a proposta de "zerar o déficit habitacional" utilizando prédios ociosos, além da reestruturação e estatização de serviços essenciais, e fortalecimento das políticas voltadas aos movimentos sociais e à classe trabalhadora.

Márcio Jambo foca seu discurso no papel de novidade e renovação administrativa, defendendo um choque de gestão, pautas anticorrupção e um olhar para a saúde pública e a educação com viés mais conservador.

Quando vai ser a eleição para o governo de Alagoas?

A eleição em Alagoas seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026