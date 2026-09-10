Rumo deve crescer com o agro em 2026, mas o Santander tem um alerta

A Rumo começa a colher os efeitos da expansão dos corredores agrícolas no Brasil. O aumento dos volumes transportados em regiões produtoras reforça a expectativa do Santander de uma nova fase de crescimento para a companhia, embora a rentabilidade ainda dependa da evolução dos preços.

Segundo relatório do Santander, divulgado nesta quinta-feira, 10, a empresa movimentou 8,4 bilhões de RTK (tonelada-quilômetro útil) em agosto, alta de 4% na comparação anual e 2,4% acima da estimativa dos analistas Lucas Barbosa, Gabriel Tinem e Victor Tani.

O desempenho foi puxado principalmente pelas operações Norte, que cresceram 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse cenário, o Santander projeta uma fase de expansão para a companhia, com avanço dos resultados nos próximos anos.

As estimativas do banco apontam que a receita da Rumo deve crescer de R$ 13,8 bilhões em 2025 para R$ 16,8 bilhões em 2028, enquanto o EBITDA avançaria de R$ 8 bilhões para R$ 10 bilhões no mesmo período. O lucro líquido projetado também mostra forte aceleração, passando de R$ 867 milhões em 2025 para R$ 3,7 bilhões em 2028.

A visão positiva levou o banco a manter recomendação Outperform para as ações da companhia e preço-alvo de R$ 22 por ação ao fim de 2027, contra a cotação de R$ 14,50 registrada em 9 de setembro.

O principal destaque do resultado de agosto foi a operação Norte, responsável por 7,2 bilhões de RTK, alta de 6% na comparação anual, segundo o Santander. Já as operações Sul somaram 1,25 bilhão de RTK, queda de 4,5% no mesmo período.

O avanço do corredor Norte acompanha a mudança do mapa agrícola brasileiro, com o crescimento da produção de grãos no Centro-Oeste e a necessidade de ampliar alternativas para o transporte de commodities até os portos.

Rentabilidade nos grãos

Apesar do cenário positivo, o Santander diz que a evolução dos preços cobrados pela Rumo será um dos principais fatores para acompanhar nos próximos meses.

Segundo os analistas, a tendência de pricing será determinante para avaliar quanto do crescimento operacional será convertido em geração de valor para os acionistas.

Em um setor intensivo em investimentos, transportar mais carga é apenas parte da equação. A companhia precisará equilibrar expansão de volumes, tarifas e custos para sustentar a próxima etapa de crescimento.

Entre os principais riscos apontados pelo Santander estão possíveis quebras de safra de milho, impactos do comércio global, mudanças regulatórias no setor ferroviário, retornos abaixo do esperado em projetos, intervenções governamentais e novas altas dos juros no Brasil.