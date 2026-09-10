A corrida pelas duas cadeiras do Maranhão no Senado Federal apresenta um cenário fragmentado e acirrado, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 10. Nos dados consolidados, Roseana Sarney (MDB) lidera com 18%, seguida por mais quatro nomes em empate técnico.

Fufuca (PP), Lahesio Bonfim (Novo) e Weverton Rocha (PDT) registram 15% cada, enquanto Eliziane Gama (PT) aparece na sequência, com 14%. Como a margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais, de Roseana a Eliziane, todos os nomes estão empatados.

Cidônio Gonçalves (PL) aparece bem abaixo, com 3% das intenções de voto. Simplício Araújo (DC) tem 2%. Dr. Hilton Gonçalo (Mobiliza) e Enilton Rodrigues (PSol) aparecem com 1% cada. Raimundo Moreira (PCB) e Wilson Leite (PSTU) não pontuaram.

O cenário é marcado por alta abstenção e indecisão. Votos brancos e nulos somam 7%, e 9% não quiseram ou não souberam responder.

No primeiro voto, Roseana marca 21%, seguida por Lahesio Bonfim com 18% e Eliziane Gama com 16%. Fufuca e Weverton Rocha registram 15% e 14%, respectivamente. Entre os demais candidatos, Cidônio Gonçalves (PL) tem 3% e Dr. Hilton Gonçalo (Mobiliza) pontua com 2%, enquanto os demais somam 2%.

Já no segundo voto, o cenário é de maior convergência. Roseana Sarney e Weverton Rocha empatam numericamente com 15% nesta opção. Fufuca aparece logo atrás com 14%, enquanto Lahesio Bonfim e Eliziane Gama marcam 12% cada um na segunda escolha do eleitor. Votos brancos e nulos chegam a 11% nesta simulação, com 13% de indecisos.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 05 a 09 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo MA-02569/2026.