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Real Time Big Data: Braide tem 45% e Brandão, 32%, no 1º turno no Maranhão

O candidato do PSD lidera a corrida estadual em todos os recortes de renda e idade, enquanto governo mantém aprovação majoritária no estado

Maranhão: saldo positivo de aprovação não é suficiente para reeleição de Brandão (Divulgação/Instagram)

Maranhão: saldo positivo de aprovação não é suficiente para reeleição de Brandão (Divulgação/Instagram)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15h40.

Última atualização em 10 de setembro de 2026 às 15h42.

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Eduardo Braide lidera a disputa pelo governo do Maranhão, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 10. Em um cenário de primeiro turno, o candidato aparece com 45% das intenções de voto.

Mais de 10 pontos abaixo, o governador Orleans Brandão (MDB) marca 32%. Na sequência, Felipe Camarão (PT) pontua com 11%, seguido por Roberto Rocha (PRTB), com 5%.

O candidato André Luis (Missão) registra 1%, mesmo patamar da soma dos outros postulantes menos citados: Saulo Arcangeli (PSTU), Dimas Cassimiro (PCO) e Reginaldo Lima (PCB). Votos brancos e nulos somam 2%, enquanto 3% dos entrevistados não responderam.

A vantagem de Eduardo Braide no cenário estimulado se sustenta em diferentes extratos demográficos, com destaque para a base mais jovem. Entre os eleitores de 16 a 34 anos, ele atinge 47%, ante 33% de Orleans Brandão.

Na divisão por gênero, o candidato do PSD tem leve preferência entre o eleitorado masculino (46%), enquanto seu principal adversário oscila para 34% entre as mulheres.

Na segmentação por renda, Braide apresenta seu melhor desempenho entre os eleitores que ganham de dois a cinco salários mínimos (47%), garantindo também a liderança entre aqueles que recebem até dois salários (44%). Orleans Brandão atinge sua melhor marca (34%) justamente na faixa de menor renda.

Na pesquisa espontânea, quando os eleitores são questionados sem a apresentação prévia de uma lista de candidatos, o cenário de indefinição ainda é elevado na disputa pelo Executivo estadual. Na pesquisa espontânea, 47% não sabem ou não responderam em quem pretendem votar para o cargo.

Apesar da alta taxa de incerteza, Eduardo Braide lidera com 22% das menções de forma espontânea, contra 13% de Orleans Brandão. Outros nomes aparecem de maneira mais fragmentada, como Felipe Camarão, que soma 5% das respostas, e o atual governador Carlos Brandão, com 1%.

A pesquisa não testou um segundo turno.

Rejeição e avaliação do executivo

A pesquisa mediu a rejeição múltipla dos pré-candidatos, um termômetro da resistência do eleitorado. Roberto Rocha lidera a rejeição com 42%, indicando o maior teto de dificuldade de crescimento na campanha. Ele é seguido por Orleans Brandão, com 35%, e Felipe Camarão, rejeitado por 33%. O líder das pesquisas, Eduardo Braide, apresenta 29% neste índice.

O levantamento também avaliou a percepção do eleitorado maranhense sobre o atual chefe do Executivo estadual, Carlos Brandão. De acordo com os dados numéricos, 53% aprovam o atual governo, enquanto 43% desaprovam a gestão.

Na questão qualitativa, 33% consideram o mandato ótimo ou bom, 35% avaliam como regular e 31% o julgam como ruim ou péssimo.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 5 e 9 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por contratante não informado no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo MA-02569/2026.

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