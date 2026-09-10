Pesquisa AtlasIntel: Flávio Bolsonaro tem 46,4% e Lula, 46,2%, no 2º turno

O Brasil está dividido quanto ao próximo presidente da República, segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 10. Na simulação de segundo turno entre os candidatos que lideram a disputa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão em empate técnico.

Enquanto Flávio registra 46,4% das intenções de voto, Lula aparece apenas 0,2 ponto atrás, com 46,2%. A margem de erro do estudo é de um ponto percentual. Votos brancos, nulos ou indecisos pertencem a 7,4% do eleitorado.

Além da disputa contra o candidato do PL, a pesquisa testou a competitividade do presidente em outros cenários de segundo turno.

A pesquisa mostra que Lula registra a mesma diferença com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que atinge 46,2% contra 46% do petista. Ao todo, 7,7% optaram por não votar ou responder.

O presidente empata numericamente com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), ambos marcando 45,7% das intenções de voto, com 8,6% dos eleitores preferindo se abster.

O cenário só apresenta vantagem para Lula quando projetado contra nomes fora do eixo da política tradicional. Nessas simulações, Lula lidera contra Augusto Cury (Avante), por 43,8% a 41,1%, e também vence Renan Santos (Missão), marcando 46% a 33,8%.

Comparativo: Lula x Flávio Bolsonaro

Quando questionados sobre o temor em relação ao resultado do pleito, 45,9% temem a eleição de Flávio Bolsonaro, enquanto 45% apontam medo da reeleição de Lula. Outros 8,8% afirmam que ambos preocupam igualmente.

A percepção geral, segundo a pesquisa, é de que o candidato do PL supera o atual presidente em quesitos como economia (49% a 44%), segurança (49% a 42%) e saúde (47% a 45%). Lula lidera apenas na proteção do meio ambiente, com 45% ante 44% da oposição.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 5.000 eleitores entre 4 e 9 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01452/2026.