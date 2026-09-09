Pesquisa Palver: Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 1º turno; Renan aparece com 11%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados no primeiro turno da disputa pela Presidência da República, com 40% das intenções de voto cada um, segundo pesquisa da Palver divulgada nesta quarta-feira, 9.

O levantamento mostra empate entre os dois principais candidatos testados no cenário estimulado, quando os eleitores recebem uma lista de nomes para escolher.

Renan Santos (Missão) aparece na terceira posição, com 11%, seguido pelo escritor Augusto Cury (Avante), com 4%. Os demais candidatos testados registram 1% ou menos.

No cenário estimulado da pesquisa, Lula e Flávio Bolsonaro somam 80% das intenções de voto, enquanto os demais candidatos aparecem em patamar inferior a 11% individualmente.

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 40%

Renan Santos (Missão): 11%

Augusto Cury (Avante): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Pablo Marçal (PRTB): 1%

Outros: 1%

Branco/nulo ou não votaria: 0%

Indecisos: 1%

Em um segundo cenário estimulado, sem Pablo Marçal na lista de candidatos, Lula aparece com 40%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 39%. A diferença de um ponto percentual permanece dentro da margem de erro da pesquisa.

Entre os dois cenários estimulados testados pela Palver, Lula passou de 40% para 40%, enquanto Flávio Bolsonaro passou de 40% para 39%, uma variação dentro da margem de erro do levantamento.

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 39%

Renan Santos (Missão): 11%

Augusto Cury (Avante): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Outros: 1%

Branco/nulo ou não votaria: 1%

Indecisos: 1%

Pesquisa espontânea

Na pergunta espontânea, quando o eleitor responde em quem votaria sem receber uma lista de candidatos, Lula aparece com 39%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 37%.

Renan Santos aparece com 11%, e Augusto Cury tem 3%. Zema e Caiado aparecem com 1% cada. Outros candidatos somam 1%.

O percentual de eleitores que não souberam responder ou ainda não definiram o voto chega a 7% nesse formato, acima do registrado na pesquisa estimulada.

Segundo turno

A pesquisa simulou cinco cenários de segundo turno. No confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, o candidato do PL aparece numericamente à frente, com 46%, contra 44% do petista.

Brancos, nulos ou eleitores que não votariam somam 9%, enquanto os indecisos representam 1%.

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Lula (PT): 44%

Branco/nulo ou não votaria: 9%

Indecisos: 1%

Nos demais cenários, Lula também aparece numericamente à frente, mas com diferenças menores contra nomes da oposição.

Contra Augusto Cury, Lula tem 42%, enquanto o candidato do Avante registra 30%.

Lula (PT): 42%

Augusto Cury (Avante): 30%

Branco/nulo ou não votaria: 26%

Indecisos: 1%

Contra Renan Santos, Lula aparece com 43%, contra 31% do candidato do Missão.

Lula (PT): 43%

Renan Santos (Missão): 31%

Branco/nulo ou não votaria: 25%

Indecisos: 1%

Contra Ronaldo Caiado, a disputa fica mais equilibrada: Lula tem 43%, e Caiado, 40%.

Lula (PT): 43%

Ronaldo Caiado (PSD): 40%

Branco/nulo ou não votaria: 16%

Indecisos: 2%

Contra Romeu Zema, o cenário é de maior equilíbrio entre os adversários testados: Lula aparece com 43%, contra 42% do governador de Minas Gerais.

Lula (PT): 43%

Romeu Zema (Novo): 42%

Branco/nulo ou não votaria: 14%

Indecisos: 1%

Rejeição dos candidatos

A pesquisa também perguntou em quais candidatos os eleitores não votariam de jeito nenhum.

Lula aparece com a maior rejeição entre os nomes testados, com 54%. Flávio Bolsonaro registra 49%.

Renan Santos tem 44%, Romeu Zema aparece com 39%, Ronaldo Caiado com 38% e Augusto Cury com 37%.

Lula e Flávio Bolsonaro concentram os maiores índices de rejeição e também as maiores intenções de voto, enquanto os demais candidatos apresentam menor rejeição, mas também maior desconhecimento entre os eleitores.

Desempenho entre grupos do eleitorado

Os cruzamentos mostram diferenças relevantes entre os principais grupos do eleitorado.

No segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista aparece à frente entre mulheres, com 51%, contra 42% do adversário. Entre homens, Flávio Bolsonaro registra 51%, enquanto Lula tem 36%.

Por região, Lula mantém vantagem no Nordeste, com 58%, contra 35% de Flávio Bolsonaro. O candidato do PL aparece à frente no Centro-Oeste, com 57%, e no Sul, com 54%.

Entre evangélicos, Flávio Bolsonaro tem 63%, enquanto Lula aparece com 27%. Entre católicos, Lula registra 51%, contra 42% do candidato do PL.

O Instituto Palver ouviu 5.000 eleitores entre os dias 4 e 7 de setembro de 2026. As entrevistas foram realizadas por meio de survey quantitativo online com questionário estruturado e amostragem não probabilística.

A margem de erro máxima informada é de ±2,5 pontos percentuais para resultados agregados, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05420/2026.