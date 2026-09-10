Real Time Big Data: Lula tem 62% e Flávio Bolsonaro, 25%, no 1º turno no Maranhão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga a corrida presidencial no estado do Maranhão. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 10, o presidente registra 62% das intenções de voto no primeiro turno.

Em segundo lugar aparece o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 25% da preferência do eleitorado maranhense.

Na sequência, o levantamento estimulado aponta Augusto Cury (Avante) com 3% e Renan Santos (Missão) com 2%. Empatados dentro da margem de erro, Romeu Zema (Novo), Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, mas consta como ‘concorrendo’ no TSE, e Ronaldo Caiado (PSD) registram 1% cada.

Entre os demais nomes testados pelo instituto, que incluem Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (DC), a soma das intenções de voto atinge 1%.

Eleitores que optam por nulos e em branco representam 2%, mesmo percentual daqueles que não sabem ou não responderam.

No cenário que projeta um segundo turno, o presidente amplia a margem sobre o principal adversário no estado. Lula atinge 65% dos votos, contra 30% de Flávio Bolsonaro. Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco se mantém em 2%. Aqueles que não sabem ou preferiram não responder somam 3% do eleitorado pesquisado.

Rejeição e avaliação do executivo

A pesquisa mediu a rejeição múltipla dos candidatos, questionando em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. O senador Flávio Bolsonaro lidera com 65%, seguido por Pablo Marçal, rejeitado por 50%, e Renan Santos, com 48% de menções negativas.

O governador goiano Ronaldo Caiado acumula 41% de rejeição estadual. Já o atual presidente Lula não receberia o voto de 34% dos entrevistados, figurando com uma das menores taxas entre os líderes do levantamento.

O documento também capturou a avaliação do governo federal no Maranhão. O trabalho do presidente Lula é aprovado por 65% dos eleitores, enquanto 30% desaprovam a gestão. Apenas 5% não souberam ou não quiseram responder à questão.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no estado do Maranhão entre 05 e 09 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-00377/2026.