Pesquisa BTG/Nexus: Augusto Cury tem 45% e Lula, 43%, no 2º turno

O escritor Augusto Cury aparece com 45% das intenções de voto contra 43% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa de segundo turno, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 8.

A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento, também de dois pontos, o que configura empate técnico.

Brancos e nulos somam 10% nesse confronto, enquanto 1% dos entrevistados não soube ou não respondeu.

O cenário marca a primeira vez em que a Nexus testa um confronto de segundo turno entre Lula e Cury. O escritor também ganhou espaço nas simulações de primeiro turno nas últimas rodadas da pesquisa.

Na pesquisa desta semana, Cury alcança 9% das intenções de voto no primeiro turno e aparece como o terceiro colocado, atrás apenas de Lula e Flávio Bolsonaro (PL).

Cury lidera entre jovens e Lula tem vantagem entre os mais velhos

Os recortes por idade mostram diferenças relevantes no perfil do eleitorado dos dois nomes. Entre os entrevistados de 16 a 24 anos, Cury chega a 58%, contra 36% de Lula. Na faixa de 25 a 40 anos, o escritor marca 55%, ante 35% do presidente.

A vantagem muda de lado entre os eleitores mais velhos. Lula registra 47% entre aqueles de 41 a 59 anos, contra 40% de Cury. Entre quem tem 60 anos ou mais, o presidente alcança 52%, enquanto o escritor tem 33%.

A maior diferença entre as faixas etárias ocorre entre os eleitores de 16 a 24 anos, grupo no qual Cury tem 22 pontos percentuais de vantagem sobre Lula.

O levantamento também aponta diferenças por sexo. Lula tem 47% entre as mulheres, contra 41% de Cury. Entre os homens, o escritor aparece com 49%, enquanto o presidente registra 39%.

Cury chega a 64% no Sul; Lula marca 58% no Nordeste

O recorte regional mostra a maior vantagem de Cury no Sul. O escritor alcança 64% das intenções de voto na região, contra 24% de Lula, uma diferença de 40 pontos percentuais. No Norte/Centro-Oeste, Cury também aparece numericamente à frente, com 48% contra 38%.

O cenário se inverte no Nordeste, onde Lula registra 58% e Cury, 35%. No Sudeste, os dois aparecem com 43%.

Sul e Nordeste concentram as maiores diferenças regionais: Cury tem 40 pontos de vantagem no Sul, enquanto Lula abre 23 pontos no Nordeste.

Nas capitais, Lula aparece com 49%, ante 40% de Cury. O escritor registra 48% contra 43% nas regiões metropolitanas e 47% contra 41% no interior.

A pesquisa também mostra diferenças por religião, escolaridade e renda. Entre os evangélicos, Cury alcança 53%, contra 31% de Lula. Entre os católicos, Lula registra 48%, ante 42% do escritor. O presidente também aparece numericamente à frente entre entrevistados de outras religiões, por 48% a 42%, e entre aqueles sem religião, por 49% a 41%.

Por escolaridade, Lula tem 55% entre os eleitores com ensino fundamental, contra 31% de Cury. O escritor lidera numericamente entre aqueles com ensino médio, por 52% a 36%, e superior, por 54% a 39%.

A divisão também aparece por renda. Entre famílias que recebem até um salário mínimo, Lula marca 53%, ante 31% de Cury. Na faixa acima de cinco salários mínimos, Cury registra 54%, contra 34% do presidente.

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.002 eleitores entre 4 e 7 de setembro de 2026, por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06790/2026.