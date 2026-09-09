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Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 47% e Lula 40% no 2º turno

Vantagem do senador é de sete pontos percentuais, impulsionada por eleitores de alta renda e homens

Eleições 2026: Flávio lidera corrida à presidência

Eleições 2026: Flávio lidera corrida à presidência

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08h27.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a simulação de segundo turno para as eleições de 2026.

Divulgada nesta quarta-feira, 9, o levantamento aponta que o senador marca 47% das intenções de voto, contra 40% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Como a diferença entre os dois candidatos é de sete pontos percentuais, o cenário aponta vantagem para o senador, situando-se fora da margem de erro.

Os eleitores que declaram voto em nenhum deles somam 11%, enquanto os indecisos representam 3%.

Ao analisar o histórico do levantamento, a distância entre os adversários registrou sua maior margem na atual rodada.

Na edição anterior, no final de agosto, Flávio Bolsonaro marcava os mesmos 47%, demonstrando estabilidade na preferência do eleitorado nestas últimas semanas.

Por outro lado, o atual presidente oscilou negativamente dois pontos, passando de 42% na rodada passada para 40% na medição atual.

A flutuação ocorreu no limite da margem de erro, mas foi suficiente para ampliar o distanciamento numérico entre ambos no confronto direto.

Flávio tem 75% entre os mais ricos

O instituto testou apenas um cenário hipotético de segundo turno entre os dois líderes.

No detalhamento da amostra, o candidato do PL atinge 75% de apoio no grupo com renda superior a 20 salários mínimos e lidera entre os homens (52%). Flávio também pontua com 57% na faixa etária de 35 a 44 anos.

Já o petista mantém sua melhor performance na base da pirâmide. Entre os eleitores que ganham até um salário mínimo, Lula marca 52%.

O atual presidente também tem vantagem numérica entre as mulheres, segmento no qual atinge 44% contra 42% de seu adversário.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 03 e 08 de setembro, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador (GerpCati).

A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria Gerp, em parceria com a AESP Rádio + TV, e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00251/2026.

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