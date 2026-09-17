Pesquisa AtlasIntel: Lula lidera com 22,2 pontos de vantagem sobre Flávio em Pernambuco

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera as intenções de voto no estado de Pernambuco para a eleição de 2026. É o que mostra a pesquisa do instituto AtlasIntel, divulgada nesta quinta-feira, 17.

No cenário estimulado de primeiro turno, o petista registra 54,9%, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 32,7%, acima da margem de erro de dois pontos.

Entre os demais nomes testados no levantamento, Augusto Cury (Avante) pontua com 3,7%, seguido por Renan Santos (Missão) com 3,5%.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), marca 0,7%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 0,3%. Votos brancos e nulos somam 2,0%, enquanto 1,8% dos eleitores não souberam responder.

Domínio petista nas simulações de confronto direto

Nas projeções para um eventual segundo turno, o atual chefe do Executivo mantém vantagem consistente sobre todos os adversários testados.

No principal embate contra Flávio, Lula marca 57,5%, enquanto o candidato do PL crava 36,2%. Neste cenário, brancos, nulos e indecisos somam 6,3%.

O desempenho numérico do petista se mantém na faixa dos 56% a 57% contra outros opositores da centro-direita e direita.

Contra Caiado, Lula vence por 56,1% a 31,3%. Já em um cenário contra Zema, o placar registrado é de 57% contra 29,7% para o representante do Novo.

Rejeição da direita e avaliação do governo federal

Os dados de rejeição eleitoral em Pernambuco evidenciam um teto para o campo conservador no estado.

O senador Flávio Bolsonaro lidera o índice negativo, sendo descartado de forma definitiva por 56,2% dos eleitores, seguido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que marca 50,1%. O presidente Lula tem 38,1% de rejeição.

A atual força eleitoral do petista reflete a aprovação de sua gestão no estado. Segundo a pesquisa, 56% aprovam o desempenho do presidente, enquanto 42% desaprovam.

No âmbito macroeconômico e social, 54% dos pernambucanos consideram que o Brasil está atualmente seguindo um "bom caminho".

A dinâmica demográfica do eleitorado pernambucano

O suporte ao atual presidente no estado é impulsionado por sua avaliação positiva consolidada em nichos demográficos específicos.

Entre o eleitorado feminino, a aprovação governamental de Lula atinge a marca de 65%, contra 47% de aprovação registrada entre os homens.

O recorte religioso, contudo, mostra um cenário consideravelmente mais polarizado no estado.

Entre os católicos, Lula detém 62% de aprovação, número que recua para 33% no eleitorado evangélico, onde a desaprovação ao atual governo bate os 66%, evidenciando o principal desafio da gestão.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.793 eleitores entre 11 e 16 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela própria AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00357/2026.