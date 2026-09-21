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Pesquisa AtlasIntel: Elmano cresce e ultrapassa numericamente Ciro no 1º turno no Ceará

Em seguida, aparecem o Delegado Huggo (Missão), com 1,3%, e Zé Batista (PSTU), com 0,2%

AtlasIntel: pesquisa entrevistou 1.815 eleitores no Ceará (Facebook Ciro Gomes/Ricardo Stuckert/Montagem Exame/Reprodução)

AtlasIntel: pesquisa entrevistou 1.815 eleitores no Ceará (Facebook Ciro Gomes/Ricardo Stuckert/Montagem Exame/Reprodução)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14h00.

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O governador e candidato à reeleição Elmano de Freitas (PT) está à frente de Ciro Gomes (PSDB) pela disputa pelo governo do Ceará, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 21. Elmano aparece com 48,5% das intenções de voto, enquanto o tucano fica com 48%, cravando um empate técnico.

Em seguida, aparecem o Delegado Huggo (Missão), com 1,3%, e Zé Batista (PSTU), com 0,2%. Brancos e nulos somam 0,2%, enquanto somente 0,1% não soube responder.

Em uma simulação de segundo turno entre os dois candidatos, Elmano também aparece à frente, com 49,7%, enquanto Ciro marca 49,4%. Brancos e nulos são 0,8% e 01% não soube responder.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.815 eleitores no Ceará, entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral pelo número CE-02298/2026.

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